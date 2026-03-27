Imanol Arias ha acudit a El matí de Catalunya Ràdio per promocionar l’obra que interpreta al Teatre Goya de Barcelona. La sorpresa ha estat que barregés el castellà i el català al llarg de tota la conversa amb Ricard Ustrell, un esforç que ha estat molt aplaudit pels oients. “Jo estic molt content d’estar a Barcelona, moltes vegades m’han demanat què sento aquí jo que parlo una mica català. I tot forma part d’una història personal, de quan era un actor jove i aprofitava els dies de descans per venir a Barcelona i anar a l’Institut del Teatre. Viatjava en tren tota la nit, anava a classes i a la tarda anava a veure teatre“.
En aquella època, la capital catalana era un escenari boníssim per als actors madrilenys que aquí trobaven coses que allà no tenien: “Es va configurar una idea amb una generació d’actors que em relaciona molt amb la ciutat, era un mirall on ens emmirallàvem perquè estava el Lliure, els Joglars… Era gran, la comèdia a Barcelona i els seus musicals“. A més a més, tenia aquesta fama de bon lloc de doblatge: “Aquí hi havia les veus que senties en castellà, però amb la sonoritat catalana tan maca”.
Ara que ha venut pràcticament totes les entrades per a la seva última funció a Barcelona, destaca que sempre s’ha sentit molt estimat aquí: “M’ha passat moltes vegades, però aquesta vegada el dia que vam estrenar ja en quedaven molt poques entrades. També recordo al Poliorama ple sempre durant quatre setmanes”. Hi ha una sèrie de teatres i companyies que treballen molt amb produccions “de nivell”, aplaudeix, les que funcionen perquè a la ciutat comtal hi ha “molt públic de teatre” i un desenvolupament del teatre en català “potent i necessari” que “iguala en qualitat” a l’espectacle en castellà: “El que podria ser el gran problema, fer-ho en català, és la gran riquesa que té Barcelona i comprendre una llengua que és única, pròpia però que pertany a la nostra cultura general“.
Imanol Arias i el seu fill, enamorats de la llengua catalana
“La gent m’ha estimat molt i he tingut molta sort, això m’ha fet que mai no m’hagi cregut el millor. M’ha anat tan bé que no em puc queixar de res. Encara que hagi participat en pel·lícules que no hagin funcionat, no t’ho tenen en compte”, ha agraït. Quan s’ha acomiadat, ha deixat clar que té l’esperança de continuar millorant encara més el seu català. Que el seu fill Jon hagi après català per amor ajuda en el seu aprenentatge: “Seré avi d’un net català, el meu fill ja el parla i jo l’entenc bé. Dijous faré el text de Dafoe en català, de fet, el gran compromís que ho he de fer bé perquè estimo fer aquestes coses“.
Un amor per la llengua que, efectivament, comparteix amb el seu fill Jon. Era el 2017 quan va començar a sortir amb l’actriu Alba Ribas, amb qui va compartir cartell a la sèrie Derecho a soñar. Ella, nascuda a Barcelona, va motivar-lo a aprendre la seva llengua: “Ella em parlava de coses de la seva adolescència, de sèries o cançons, i jo volia entendre bé tot el que m’explicava”, va dir ell en una entrevista a EVA.
Ara el pare segueix el seu camí, un exemple que podrien copiar molts altres actors.