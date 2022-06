Imanol Arias, en guerra amb els guionistes de ‘Cuéntame’

Imanol Arias manté una guerra amb TVE des que comencés a criticar-los obertament en diferents entrevistes de televisió. El protagonista de Cuéntame està enfadat per la cancel·lació de la icònica sèrie i és per això que no dubta en treure els draps bruts de la cadena en què ha treballat més de dues dècades. En l’aparició que va fer a la televisió basca fa un parell de setmanes, de fet, va arribat a dir que creu que és “insuportable” treballar a TVE: “Espero no tornar-hi en molt de temps“.

Aquest dilluns ha tornat a televisió, en aquest cas davant de Mercedes Milá en el programa que presenta a Movistar+. Lluny de desviar l’atenció cap a un altre tema per evitar més problemes, ha tornat a insistir en aquesta mala relació: “Amb els nous guionistes he de començar de zero perquè no en tenen ni idea. Venen aquí a reinventar i ara mateix estic en una mena de guerra. Els dic que no toquin certes coses i els pregunto qui ho ha escrit, el que fa que sembli que estic una mica rebel… com un vell rebel”.

L’actor ha reconegut que no volia fer televisió perquè la menyspreava, però finalment va acabar acceptant un paper que ha acabat sent el més important de tota la seva carrera: “He fet quatre sèries de televisió de protagonista absolut quan jo no volia ni sentir-ne a parlar”.

Imanol Arias parla dels problemes fiscals

Mercedes Milá ha volgut preguntar-li sobre els problemes fiscals que arrossega des del 2016, quan va sortir a la llum que l’estaven investigant per haver comès frau i blanqueig de capitals. Per primera vegada, n’ha parlat obertament: “Em va enxampar molt de sorpresa perquè vaig tenir la primera inspecció en el 2009 i vaig posar un aval. El problema és que tot això va començar a moure’s fins al 2012, quan vaig perdre el recurs per molt poc. En comptes de dir que m’aturava allà, vaig dir que continuaria a recórrer i tot es va anar acumulant. El problema és que amb cada recurs que perds acabes pagant el 170% amb recàrrecs. Ara he pagat una mica més de 10 milions d’euros. He estat un home privilegiat, sí, però ho he parlat tot i ara només em queda respondre”.

Imanol Arias i Mercedes Milá parlen de Cuéntame | Movistar+

Què farà Imanol Arias a partir d’ara?

“Quan has estat en una sèrie amb tants capítols, et treuen llibertat pel que fa a les opcions que et queden. Hi ha algunes coses que han estat més doloroses i d’altres que menys. Suposo que continuaré treballant, després d’una sèrie tan llarga acabes amb sequera. El que vull és que no em toquin els nassos, només vull intentar arreglar totes les coses que hom ha d’arreglar tranquil·lament i sense por”. Ha deixat caure que s’estaria plantejant tornar al teatre i gaudir dels avantatges que té respecte a la televisió. Ara només caldrà esperar per saber quines ofertes té sobre la taula i què acaba fent.