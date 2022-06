TVE explica què fa Mónica López un any després de l’acomiadament

Mónica López va quedar-se sense feina l’any passat, quan TVE va fer-la fora de manera inesperada. La periodista estava al capdavant de La Hora de La 1, un programa que agradava però que no aconseguia fer ombra als rivals d’altres cadenes. En aquell moment va decidir-se que la col·locarien darrere de les càmeres una temporada, on ha estat fent temes de medi ambient. El president de la cadena ha respost a una pregunta parlamentària sobre ella amb aquestes paraules: “A TVE no volem renunciar al nostra talent i ella en forma part”.

“La periodista estarà integrada en les àrees de coneixement que coneix. Es compta amb ella i tindrà la seva presència a TVE”, deien en roda de premsa. Poc després, s’ha filtrat que la presentadora catalana té feina nova, efectivament. Li han assignat un projecte nou, encarregar-se de la subàrea de Sostenibilitat i Medi Ambient, una subàrea de nova creació que dependrà del director de continguts informatius.

TVE proposa un càrrec nou a Mónica López

L’objectiu de Mónica López en aquest nou espai, anomenada Planeta Verde, serà aportar la seva visió experta sobre temes relacionats amb aquest món. I a nivell pràctic, què farà? Se la podrà veure? La versió oficial diu que aquest coneixement que aporti “es podrà materialitzar en cobertures especials o en programes informatius”. Ara bé, no deixen clar si això vol dir que serà ella l’encarregada de presentar aquests programes o si simplement farà la feina de documentació.

Mónica López en el programa que presentava a TVE

Fins l’any passat la catalana era la cap de Meteorologia de TVE, una secció a la que torna en certa manera per analitzar temes de medi ambient i sostenibilitat que cada cop interessen més als teleespectadors. Molts consideren que la cadena comet un error en mantenir-la apartada i sense un lloc destacat davant de les càmeres, ja que ho feia molt bé i creuen que no van fer-ho bé en acomiadar-la del programa. Ella no s’ha pronunciat al respecte i ha mantingut un perfil molt baix des que l’apartessin. De moment haurà d’intentar adaptar-se a un nou càrrec en una àrea nova que haurà de posar en funcionament des de zero.