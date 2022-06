TVE prepara un concurs musical per atreure els fans d’OT i Eufòria

TVE estrenarà la pròxima tardor Dúos increíbles, un concurs que es basa en l’adaptació del format Singing with legends. En què consisteix? Vuit cantants sèniors i vuit juniors competiran entre ells en diferents fases, sempre dividits en grups de quatre duets. Caldrà veure a qui posen de jurat i de presentador, encar que els sous ja estan assignats a cada personatge que hi participi.

La cadena pública treballarà amb Ganga, la productora responsable de Cuéntame, en aquesta nova aventura televisiva. Cal recordar que la icònica sèrie s’acomiada dels teleespectadors definitivament després de 22 anys en antena, el que deixa un forat a la graella que volen omplir amb aquest programa d’entreteniment nou. Així ho assegura Vertele en exclusiva, que ha pogut saber quants diners han dedicat a aquesta nova incorporació: ni més ni menys que 9 milions d’euros.

La cadena pública espanyola destinarà un munt de diners a aquest programa nou, el que es dividirà en 12 gales de dues hores de duració. Això fa que cada nit tingui un cost de gairebé 800.000 €, un cost una mica inferior al que van acceptar en la darrera edició d’Operación Triunfo.

Nia, la guanyadora de l’última edició d’OT | TVE

TVE continua amb els canvis en la graella

Aquesta incorporació a la graella de TVE arriba en un moment de canvi. Són molts els presentadors que han desaparegut de davant de les càmeres, així com programes icònics que han decidit eliminar dràsticament per fer un rentat de cara al programa. Corazón, España directo i l’Obrim Fil de Xavier Sardà diran adéu aquest estiu, tres programes que agradaven molt però que no continuaran la temporada vinent. Des que canviés el director de TVE, que les modificacions i les novetats no fan més que esdevenir-se.

Ara caldrà esperar per conèixer més detalls d’aquest concurs nou, el que haurà de començar la fase de càsting aviat si realment volen començar amb les gales el pròxim mes d’octubre. Després caldrà escollir presentador i dia d’emissió, moment en què podran començar a fer promoció d’un dels programes estrella de la pròxima tardor. Amb aquesta proposta pretenen recuperar els teleespectadors que sintonitzaven la seva cadena cada gala d’OT, un públic majoritàriament jove que han perdut completament des que decidissin deixar d’apostar pel mític concurs musical. Dúos increíbles pot arribar a ser un bon reclam per a aquesta gent, uns teleespectadors que s’han enganxat a la primera i exitosa edició d’Eufòria a TV3.