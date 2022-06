Ricard Ustrell torna a la ràdio per presentar un programa en castellà

Ricard Ustrell no s’atura. La setmana passada va acomiadar-se del Planta Baixa, el programa amb el que estava triomfant a TV3 els darrers anys. Una infecció respiratòria va impedir que hi acudís el darrer divendres, però el tornarem a veure a plató el pròxim 22 de juliol en l’última emissió de l’espai en horari matinal. De fet, cal recordar que passarà a emetre’s a la franja del Tot es mou en un intercanvi de cromos estratègic i molt sorprenent. Doncs bé, per què diem que el presentador no descansa? Bàsicament, perquè acaba de confirmar que a partir d’aquest dissabte el podrem sentir a la cadena SER.

El de Sabadell ja havia deixat caure que estaria preparant alguna cosa per a aquest estiu. El primer que va deixar caure? Que seria una feina que suposaria el seu retorn a la ràdio. Quan tothom donava per fet que es referia a Catalunya Ràdio, ell ho va negar. Ha estat ara quan ha donat el titular: “Em fa molta il·lusió tornar a fer ràdio! Gràcies a La SER per l’oportunitat i la confiança. Algo pasa començarà el 25 de juny a les 22:30 h. Us hi espero cada dissabte! I a partir del 2 d’agost, els dimarts a les 21:30 h a Hora 25“, ha escrit a Twitter.

En declaracions a El Món, el presentador explica que serà un programa en castellà que s’emetrà a la SER de tota Espanya. Molt il·lusionat, deixa clar que hi ha “molta feina” darrere d’aquest programa. I de què tractarà? Ell mateix ens explica que seran entrevistes a persones anònimes amb històries molt potents. Recorrerà Espanya per acudir a llocs normals i corrents en què habiten personatges que donaran molt de joc. Un parell d’exemples: una dona que viu sola al mig del bosc des de fa 45 anys o una nena calba de 13 anys en una classe d’un Institut de Consuegra (Toledo). A partir d’aquests testimonis, a programa reflexionaran sobre un tema en concret que servirà de fil conductor.

Ricard Ustrell compaginarà la ràdio amb la preparació del nou programa de TV3

Aquesta serà la reincorporació de Ricard Ustrell a la ràdio, que hi torna després d’assolir rècord rere rècord amb El Suplement. Allà va arribar als 638.000 oients, una xifra històrica que encara ningú no ha desbancat en l’emissora. Tenia ganes de fer ràdio una altra vegada, una feina estiuenca que compaginarà amb la preparació del nou programa de TV3. Aquesta tardor el veurem al capdavant d’un format d’entreteniment nou que emetran els dissabtes a la nit, en l’espai que deixarà lliure el Faqs. Encara no han donat molts detalls d’aquest programa, però sembla que la cadena catalana vol crear una barreja de late night i talk show amb convidats “poc habituals”.