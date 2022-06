Una infecció impedeix que Ricard Ustrell s’acomiadi del ‘Planta Baixa’

Ricard Ustrell tenia previst acomiadar-se dels teleespectadors del Planta Baixa aquest divendres, moment en què acabava el contracte que el lligava a TV3. Una infecció respiratòria li ha impedit, per això, el que ha explicat en el seu perfil d’Instagram. A poc a poc està remuntant i confia estar 100% en forma ben aviat.

El periodista no es queda sense feina ni molt menys, però, tenint en compte que aquesta tardor estarà al capdavant del nou programa d’entreteniment que substituirà el Faqs. Ara gaudirà d’un mes de vacances merescut i el pròxim 22 de juliol reapareixerà a plató per sumar-se als companys en el comiat de la temporada, l’última emissió en la franja de matins. A partir del setembre, l’Agnès Marquès serà l’encarregada de presentar l’espai en el seu nou horari de tardes.

Ricard Ustrell agraeix l’ajuda dels companys de programa

Pel que fa a Ricard Ustrell, el que ha fet és treure a la llum la data d’estrena del nou projecte de TV3: “Arrencarem el 17 de setembre, un repte gegant en el que arriscarem i provocarem. Desvestir-se per tornar-se a vestir. Toca sortir de la zona de confort”, tota una declaració d’intencions. Ha estat molt feliç en aquests anys al Planta Baixa, el que torna a reconèixer públicament: “Han sigut tres anys molt intensos on he après i gaudit molt de la roda del hàmster diària”.

La llista de temes que han tocat des de llavors és molt llarga. Han passat moltíssimes coses, les que ha explicat amb l’ajuda de molts companys als qui els ha volgut agraït la feina: “N’he après molt de tots ells. Trobaré a faltar molta gent i, sobretot, al meu company de viatge l’amic Xavi Rossinyol, amb qui sempre he estat feliç i m’ha ajudat a fer-me millor periodista; i la Gemma Tarragó, imprescindible en tots els projectes que hem fet fins ara; el Major Roger, a qui ja trobo a faltar però tinc la sort de compartir amb ell l’amistat. I a molts altres, a tots els altres, els de La Manchester i els de TV3. Us enyoraré. Gràcies per la paciència per haver-ho donat tot tant, i amb tant nivell i exigència. I gràcies a tots els que aquests dies m’esteu enviant missatges per Instagram. Hi ha històries que m’han emocionat. Gràcies. Tornarà la verema i tant, que tornarà”.

Ricard Ustrell s’acomiada de Planta Baixa | Instagram

Els plans d’estiu de Ricard Ustrell

El periodista ha deixat caure en una entrevista que el seu estiu no serà tan tranquil com alguns podrien pensar: “No m’aturaré gaire perquè faré sis programes especials a la ràdio que em ve molt de gust. No puc donar molts detalls, només diré que no és a Catalunya Ràdio“. De moment no ha pogut dir res més, però de ben segur que els seguidors de Ricard Ustrell esperen més detalls amb candeletes.