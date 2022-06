Agnès Marquès explica com serà el nou ‘Planta Baixa’

TV3 ha confirmat que Agnès Marquès serà la presentadora del Planta Baixa a partir del setembre, moment en què el Ricard Ustrell abandonarà el vaixell per centrar-se en el programa d’entreteniment que emetran les nits de dissabtes en substitució del Faqs. La periodista torna a TV3 i se sent molt feliç davant d’aquesta oportunitat: “Em sento afortunada perquè quan arrisques i la cosa et surt bé és meravellós. Vaig emprendre un vol difícil i solitari en marxar de TV3 i fitxar per Rac1. Ara hi tornaré amb el Planta Baixa carregada de nous amics, experiències i aprenentatges. He estat molt feliç aquestes cinc temporades, molt. La gent de RAC1 i el No ho sé, al cor sempre. Els hi dec molt i quines ganes”, ha escrit a Twitter.

L’Agnès Marquès parla al Planta Baixa del seu fitxatge

La periodista ha entrat en directe al Planta Baixa per comentar el fitxatge amb el Ricard Ustrell. Feia dies que es rumorejava que seria ella l’escollida per substituir-lo, el que s’ha acabat confirmat: “Aquesta és una història de retorn a TV3, al final. Vaig marxar fa cinc anys i estic molt contenta amb tot el que he fet en aquestes cinc temporades de RAC1. El repte no és gens fàcil, encara que tingui moltes ganes de tornar a televisió. Aquesta és una cosa que mai no he fet, cobrir i donar cobertura a la tarda de TV3″.

Quins objectius es marca davant d’aquesta nova aventura? Bàsicament, acompanyar el teleespectador en els diferents moments que té la tarda: “No volem renunciar al que heu construït en aquestes tres temporades ni al vostre segell a l’hora d’aixecar temes i mirar el que passa amb una mirada molt particular. Sou una referència, però també hem d’entretenir i ajudar emocionalment els teleespectadors en altres espais. Hem de recuperar el format d’entrevistes, ens ho hem de passar bé i hem de riure després d’aquests últims anys. Hem de riure i somriure, ens hem d’acompanyar”.

Ha explicat que proposaran un programa renovat, especialment en tenir en compte que passarà a emetre’s a les tardes: “Canvia l’horari i també l’objectiu. La franja de tarda no pot ser estrictament informativa, ja que a la tarda potenciarem moltíssim l’entreteniment. Volem introduir nous llenguatges i tenim un objectiu ambiciós. Quin? Fer tornar a TV3 aquella gent que ha marxat de la cadena. A més a més, volem aprofitar que Eufòria ha captivat els joves per pujar a aquest vaixell”.

@MarquesAgnes presentarà #PlantaBaixaTV3 a partir de setembre: "El repte no és gens fàcil, però estic molt contenta de tornar a @tv3cat".



👇 Com serà el nou programa?https://t.co/6YuX4loqF0 — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) June 15, 2022

El programa tindrà quatre hores de directe, el que no és fàcil. Ella, que ara estava acostumada a la màgia de la ràdio, haurà de tornar a donar importància a la imatge.