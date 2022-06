Acusen TV3 de censurar l’escot de la portaveu del Govern

Patrícia Plaja ha estat protagonista de l’última polèmica de TV3. La portaveu del Govern ha concedit una entrevista a Els Matins que ha generat molta repercussió a la xarxa, ja que han acusat la cadena de censurar el seu escot. La conversa començava amb l’escot de la política visible perquè era l’efecte que li donava el top gris que duia posat. En tornar de la pausa per la publicitat, casualment, duia la samarreta molt més amunt i els rètols estaven col·locats estratègicament per tapar l’escot.

Aquesta imatge s’ha viralitzat a la xarxa, amb un munt de tuitaires manifestant la seva indignació: “L’escot de la portaveu del Govern ha estat censurat aquest matí durant una entrevista a Els Matins de TV3. En una pausa de 25 segons per posar un vídeo li han tret l’americana i li han posat agulles per pujar-li la samarreta. El rètol també ha quedat més amunt”.

La periodista Mayka Navarro col·labora habitualment amb el programa, però això no li ha impedit criticar el gest de la cadena: “Haig de fer un petit apunt perquè sino no seré jo. Vull reivindicar la pitrera de la Patrícia Plaja que de manera incomprensiva ha estat censurada. Jo que també tinc molta pitrera reivindico la meva i la de totes les dones que sortim en aquesta televisió. Potser serà cert allò que diu la Rigoberta Bandini: “Por qué dan tanto miedo nuestras tetas?“. A mi no me’n fan de por. Ella ha de vestir com li doni la gana i si té pits que els ensenyi!”.

La periodista @maykanavarro ha criticat aquesta censura en el mateix programa i ha reivindicat que les dones ensenyin l’escot. Ha recordat també que @rigobandini té raó quan es pregunta: “No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas”. pic.twitter.com/1SYZFMzAhk — Anna Punsí (@punsix) June 15, 2022

TV3 reacciona a la polèmica per l’escot de la portaveu

La controvèrsia ha arribat a tal extrem que TV3 s’ha vist forçada a reaccionar. Des del perfil de Twitter oficial, han intentat justificar-se: “Volem aclarir que durant l’entrevista amb Patrícia Plaja hem resolt en directe una situació que percebíem incòmoda per a l’entrevistada perquè ella mateixa s’ajustava el top. La realització del programa ha estat com sempre i no hi ha cap tipus de censura”.

Volem aclarir que durant l'entrevista amb @patriciaplaja hem resolt en directe una situació que percebíem incòmoda per a l'entrevistada, perquè ella mateixa s'ajustava el top. La realització del programa ha estat com sempre i no hi ha hagut cap tipus de censura. pic.twitter.com/MuJp7OfivJ — Els matins TV3 (@elsmatins) June 15, 2022

La portaveu no s’ha pronunciat al respecte, un moment clau que servirà per veure qui té raó en aquest episodi controvertit que ha generat moltes crítiques cap a TV3.