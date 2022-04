Filtren quants diners guanyen Imanol Arias i Ana Duato a ‘Cuéntame’

Imanol Arias i Ana Duato formen una de les parelles més exitoses de la televisió gràcies als seus papers protagonistes a Cuéntame. Després de tants anys i després de més de 22 temporades, els icònics pares del clan Alcántara tornaran a la sèrie en la següent temporada. S’ha sabut que TVE n’ha renovat una més, la que constarà de 18 capítols nous pels quals han dedicat un pressupost encara més alt que abans. La cadena pública està obligada a compartir el cost anual que es gasta per cada programa en el seu portal de transparència, el que ha permès que sapiguem que el cost de la sèrie arribarà als 13 milions d’euros.

Aquesta és una quantitat altíssima, però s’entén tenint en compte la gran quantitat de sous que han de pagar… i que els actors d’aquesta sèrie no cobren poc precisament… Ana Duato i Imanol Arias, de fet, s’embutxacaran 47.054 € per cada capítol i, per tant, gairebé 850.000 € cadascú per aquesta temporada. El més fort de tot plegat és que abans cobraven encara més, ja que Look ha sabut que en les quinze primeres temporades cobraven 54.618 € amb cada capítol, 7.000 € més per cadascú que ara.

Filtren el sou d’Imanol Arias i Ana Duato a Cuéntame | TVE

Aquesta informació sobre els seus escandalosos sous arriba dos anys després que comencessin a investigar-los per veure’s esquitxats en una trama corrupta. Parlem del cas Nummaria, una trama que es basava en les operacions il·lícites d’un despatx d’advocats que ocultava els moviments dels seus clients a Hisenda. Ambdós han mantingut públicament la seva innocència, però el jutge considerava que haurien cedit els seus drets d’imatge a unes companyies que signaven contractes amb tercers per facturar els seus serveis amb una retribució fixada per un import molt inferior al que havien facturat. Polèmiques de banda, amb el sou que continuaran cobrant a Cuéntame tindran prou diners per a advocats.