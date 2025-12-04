El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Ricard Ustrell, baixa d’El matí de Catalunya Ràdio per un problema mèdic
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
04/12/2025 08:24

Ricard Ustrell no estarà al capdavant d’El matí de Catalunya Ràdio com cada matí perquè ha hagut de passar per quiròfan. El presentador ha compartit, a través del seu perfil d’Instagram, una fotografia que el mostra a l’hospital i l’ha acompanyada del text que treu a la llum què li passa exactament. Resulta que el locutor té una hèrnia discal i ha hagut de ser intervingut.

Et pot interessar

Afortunadament, explica que tot ha anat bé: “Prova superada! Ara toca recuperar-se física i mentalment per tornar a gaudir de la feina més bonica del món, fer ràdio a Catalunya Ràdio“.

Ricard Ustrell mostra què llegeix i què menja durant la seva hospitalització

Són molts els fans del periodista que s’han preocupat pel seu estat i que han omplert la publicació de missatges d’ànims. “Gràcies a tots els que m’heu enviat missatges de suport! Tornarem amb més força que mai. Quin gust poder escoltar El matí amb tot aquest fantàstic equip”, ha escrit.

Mentrestant, gaudeix de l’hospitalització amb estones per llegir i menjar bé… I és que ha compartit un story en què presumeix d’haver rebut un bon tiberi del restaurant Disfrutar, un restaurant que poca gent pot permetre’s tenint en compte el seu preu: “Gràcies, gràcies i gràcies”, els hi diu.

I quin llibre llegeix, a tot això? Doncs bé, els meus tafaners poden conèixer una mica més del seu gust literari o, si més no, del qual sí que vol presumir-ne obertament. Perquè Ricard Ustrell no escull una novel·la lleugereta, precisament, sinó un clàssic tan intens i intel·lectual com El arte de la guerra de Sun Tzu.

El presentador ha presumit dels regals que ha rebut durant el seu ingrés - Instagram
El presentador ha presumit dels regals que ha rebut durant el seu ingrés | Instagram
Ricard Ustrell mostra què llegeix a l'hospital - Instagram
Ricard Ustrell mostra què llegeix a l’hospital | Instagram

La clínica que ha escollit per sotmetre’s a aquesta operació ha volgut agrair-li la seva confiança i li ha fet una mica la pilota a través d’Instagram, com és habitual en aquests casos que els famosos fan publicitat dels centres on s’operen: “Gràcies per la confiança en el nostre equip. Aviat serà un record. Ara toca cuidar-se“, li han dedicat en un comentari que pot llegir-se a la publicació. No se sap quants dies haurà d’estar de baixa, però és probable que com a mínim hagi d’estar-s’hi un parell de setmanes a casa per acabar de recuperar-se.

Ricard Ustrell

Més notícies
Notícia: La resposta catalanòfoba d&#8217;un fill de la Duquesa de Alba a Ricard Ustrell
Comparteix
Jacobo Martínez de Irujo li va dir que no parla català després de vint anys a Catalunya "por principios"
Notícia: Ricard Ustrell i Jordi Basté inicien temporada: així han estat les estrenes
Comparteix
Els dos principals programes de la ràdio pública han arrencat el curs a les sis del matí
Notícia: Dotze confessions de Salvador Illa a Ricard Ustrell
Comparteix
El president de la Generalitat ensenya la part menys coneguda de la seva vida en una entrevista al 'Col·lapse' de TV3
Notícia: Ricard Ustrell deixa &#8216;Col·lapse&#8217; i TV3 valora la continuïtat del programa
Comparteix
Ricard Ustrell hauria expressat la seva voluntat de deixar de presentar el programa de TV3

Comparteix

Icona de pantalla completa