Ricard Ustrell no estarà al capdavant d’El matí de Catalunya Ràdio com cada matí perquè ha hagut de passar per quiròfan. El presentador ha compartit, a través del seu perfil d’Instagram, una fotografia que el mostra a l’hospital i l’ha acompanyada del text que treu a la llum què li passa exactament. Resulta que el locutor té una hèrnia discal i ha hagut de ser intervingut.
Afortunadament, explica que tot ha anat bé: “Prova superada! Ara toca recuperar-se física i mentalment per tornar a gaudir de la feina més bonica del món, fer ràdio a Catalunya Ràdio“.
Ricard Ustrell mostra què llegeix i què menja durant la seva hospitalització
Són molts els fans del periodista que s’han preocupat pel seu estat i que han omplert la publicació de missatges d’ànims. “Gràcies a tots els que m’heu enviat missatges de suport! Tornarem amb més força que mai. Quin gust poder escoltar El matí amb tot aquest fantàstic equip”, ha escrit.
Mentrestant, gaudeix de l’hospitalització amb estones per llegir i menjar bé… I és que ha compartit un story en què presumeix d’haver rebut un bon tiberi del restaurant Disfrutar, un restaurant que poca gent pot permetre’s tenint en compte el seu preu: “Gràcies, gràcies i gràcies”, els hi diu.
I quin llibre llegeix, a tot això? Doncs bé, els meus tafaners poden conèixer una mica més del seu gust literari o, si més no, del qual sí que vol presumir-ne obertament. Perquè Ricard Ustrell no escull una novel·la lleugereta, precisament, sinó un clàssic tan intens i intel·lectual com El arte de la guerra de Sun Tzu.
La clínica que ha escollit per sotmetre’s a aquesta operació ha volgut agrair-li la seva confiança i li ha fet una mica la pilota a través d’Instagram, com és habitual en aquests casos que els famosos fan publicitat dels centres on s’operen: “Gràcies per la confiança en el nostre equip. Aviat serà un record. Ara toca cuidar-se“, li han dedicat en un comentari que pot llegir-se a la publicació. No se sap quants dies haurà d’estar de baixa, però és probable que com a mínim hagi d’estar-s’hi un parell de setmanes a casa per acabar de recuperar-se.