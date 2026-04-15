Bones notícies per a Catalunya Ràdio, ja que els informes de l’Estudi General de Mitjans (EGM) confirmen que és l’emissora que més creix. En un context de consum de ràdio a la baixa, la pública puja un 8% més que el desembre quan congregaven 680.000 oients, ara freguen els 700.000. Continuen sense massa a fer contra RAC1, per això, que torna a esmicolar tots els rècords i supera el milió d’oients per quarta vegada consecutiva. El món a RAC1, el Versió RAC1, el Via lliure, el Tu diràs, el No ho sé i el Superesports han aconseguit rècord amb els seus programes. Des de l’emissora privada aplaudeixen haver aconseguit ser la ràdio més escoltada 19 de les 24 hores del dia, a més a més.
I en la batalla entre Ricard Ustrell i Jordi Basté? Tampoc no hi ha sorpreses, ja que el guanyador torna a ser el segon. Ara bé, El Matí de Catalunya Ràdio incrementa la seva audiència i ja l’escolten 457.000 oients cada dia -respecte als 443.000 d’abans-. Quants en fa Basté? 809.000 oients diaris. Ricard Ustrell s’ha mostrat orgullós de la feina feta i ha destacat que hagin crescut més que el seu competidor directe: “Complim el nostre objectiu d’anar retallant distància“.
RAC1, líder una altra vegada
Bones xifres per als altres programes de la ràdio del grup Godó, ja que La competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau fa 172.000 oients i el Vostè primer de Marc Giró n’aconsegueix 171.000. Al migdia, l’informatiu 14/15 amb Núria Travesa i Xavi Rocamora es queda per darrere amb 96.000 oients. I, els dissabtes, el líder és el Via lliure de Xavi Bundó, que aplega 749.000 oients davant dels 472.000 d’El Suplement de Roger Escapa.
Xifres boníssimes per a La Tarda i els programes esportius de Catalunya Ràdio
Pel que fa a la resta de programes de Catalunya Ràdio, podem destacar que el Catalunya Migdia hagi aconseguit ser l’informatiu més escoltat d’aquesta franja. Els omple d’orgull, diuen, que l’oferta informativa del 3Catinfo hagi incrementat un 3% la seva audiència. La Tarda, per la seva banda, obté els millors resultats des del 2022 i assoleix la xifra de 138.000 oients.
L’oferta esportiva de l’emissora fa xifres rècord amb el Tot Costa i el Tot Gira amb 157.000 oients diaris i 260.000 els dissabtes, el que suposa la seva millor xifra històrica. Si ens fixem en l’oferta de pòdcast, Catalunya Ràdio lidera amb una audiència de 93.000 oients diaris. La Renaixença puja 11.000 oients respecte a l’anterior onada i aconsegueix la xifra més alta en aquesta franja des del 2023. També milloren Catalunya Nit, La solució i Les dones i els dies.
Unes corbes que donen bones notícies a uns i altres, cadascú a la seva manera.