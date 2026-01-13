La 2 Cat continua amb la seva particular pesca de presentadors estrella d’altres cadenes per posar-los al capdavant dels nous programes en català que està preparant. Després del fitxatge bomba de Jordi Basté i Xavi Bundó, ara és una altra estrella de RAC1 qui ha donat el “sí, vull” a la marca de TVE. Ens referim a Toni Clapés, que ha confirmat que ell també un programa propi en aquesta cadena.
Es tracta d’un format setmanal que gravaran a El Molino, la icònica sala del Paral·lel de Barcelona. Ell mateix ha donat detalls de com serà en una intervenció a la seva emissora: “Serà un programa d’amor, una idea que hem parit uns quants i que me la sento meva. Em fa il·lusió i penso que aquesta sala és meravellosa“.
En aquest programa, del que encara no se sap com s’anomenarà ni quan s’emetrà, barrejaran humor, actualitat i ironia. Serà, doncs, un format purament d’entreteniment que s’emetrà en català a La 2 Cat i que suposarà una nova etapa en la trajectòria del locutor. De moment, ja ha avançat que els fans hauran d’estar atents perquè la setmana vinent sortiran a la llum més detalls d’aquest projecte que estava mantenint en secret fins ara.
Així ha estat el retorn de Toni Clapés a RAC1 després de la baixa mèdica
Després d’estar unes setmanes de baixa a RAC1 per culpa d’una intervenció quirúrgica, aquest dilluns ha tornat a la seva emissora i ha explicat com ha estat: “Abans que m’operessin, hi va haver un punt de discussió entre el cirurgià i l’anestesista. El cirurgià li va preguntar a l’anestesista quina anestèsia m’aplicaria finalment i ell li va respondre que faria servir una epidural amb sedació. El cirurgià li va dir que no i van marxar cap a un racó i jo mentrestant amb uns calçotets ridículs de clínica que et surt un ou per una banda i la titola per l’altra”.
Però vaja, ell mentrestant esperava que la discussió entre els dos metges acabés: “Bé, a veure de quina manera traspasso”. I, de cop i volta, ve el cirurgià i li diu que li farien anestèsia total i l’altre, que estigués tranquil: “I no em vaig despertar pràcticament en dos dies. Crec que al xeringas se li va escapar una mica de les mans. Jo pensava que me’n posés més!“.
🫡 Toni Clapés ha tornat. pic.twitter.com/YPJjCmLmGR— RAC1 (@rac1) January 12, 2026
Toni Clapés encara no està recuperat del tot i, en aquest retorn, ha fet servir una metàfora per deixar caure que encara haurà de sotmetre’s a més tractaments mèdics per poder dir que està del tot curat: “El túnel ha començat fa res, fa quatre dies, m’he estat mirant la Setmana Santa i almenys tindrem una parada al març. Una setmana abans he d’anar a beneir la palma. Hi ha gent que la palma, que és diferent, que beneeix el palmó d’una altra manera. Jo he beneït el palmó, ai si us expliqués”.
“Tinc un rètol que és com quan arribes a una finca de l’ascensor no funciona. Jo estic en aquesta tessitura encara. Encara està la cosa en obres i han de venir a retocar”, ha afegit en una frase que ha deixat tothom una mica preocupat encara.