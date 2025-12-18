Anna Vallhonesta serà mare aviat, així que s’ha acomiadat dels oients del No ho sé de RAC1 perquè s’agafa la baixa de maternitat i descansarà aquestes últimes setmanes abans del part que està previst per al mes de gener. La periodista de 37 anys és l’editora i presentadora del programa nocturn des de fa quatre temporades, quan la van escollir per substituir l’Agnès Marquès. Ha estat lligada a l’emissora privada des del 2011, on ha treballat a alguns dels seus programes més seguits. Ara, agraeix el suport que rep amb els més de 139.000 oients que l’acompanyen cada nit.
Tots ells la trobaran a faltar, és clar, tal com li han confessat molts en les respostes que han fet al seu tuit de comiat. “Durant uns mesos, no estaré al capdavant del No ho sé de RAC1. Marxo per un bon motiu, aviat seré mare. Això sí, deixo el programa en les millors mans possibles, les de la Mireia Garolera. Estic convençuda que, tant ella, com la resta de l’equip, faran una gran feina. Fins aviat!“, ha escrit ella mateixa al seu perfil de Twitter.
D’aquesta manera, informa que no presentarà el programa durant uns mesos i també el nom de la seva substituta. En aquest cas, la cadena ha decidit que Mireia Garolera serà l’encarregada de capitanejar aquest format que s’emet de dilluns a divendres a partir de les vuit del vespre. La delegada de RAC1 a Madrid entre el 2016 i el 2020, que va treballar al Via Lliure fins al 2023, és una de les veus que més temps ha estat a l’emissora de Jordi Basté. Especialitzada en informació política, ara té el repte de mantenir el lideratge del programa i segur que ho fa d’allò més bé.
L’Anna Vallhonesta s’agafarà el permís de maternitat, que actualment ofereix la possibilitat de gaudir-lo durant 19 setmanes. No ha especificat si se l’agafarà sencer o si se’l fraccionarà d’alguna manera, però és probable que no la tornem a sentir en antena fins al segon trimestre del 2026. En una entrevista recent que va concedir a Comunicació 21, deia que confia en poder conciliar mínimament perquè ella treballa de tardes i la seva parella, de matins.
La ràdio, plena de baixes aquestes últimes setmanes
La baixa de maternitat d’Anna Vallhonesta se suma a la també temporal del Toni Clapés, que ha estat uns dies fora del Versió RAC1 perquè s’està recuperant d’una operació quirúrgica que afortunadament ha anat bé. A més a més, tampoc hem sentit el Ricard Ustrell a El matí a Catalunya Ràdio aquestes últimes setmanes perquè, en el seu cas, li ha tocat ser intervingut d’una hèrnia. Tot un seguit de problemes mèdics que, almenys, són temporals i cap d’ells de gravetat. Els fans de tots aquests programes hauran d’esperar una mica per tornar-los a sentir en antena, però tornaran.