Anna Vallhonesta substituirà Agnès Marquès al ‘No ho sé’ de RAC 1

Anna Vallhonesta serà la substituta d’Agnès Marquès al capdavant del No ho sé de RAC 1 a partir del pròxim mes de setembre. Serà la presentadora i també l’editora d’un espai que va quedar-se amb aquesta plaça disponible quan va confirmar-se que la periodista mallorquina tornarà a TV3 de la mà del nou Planta Baixa.

Actualment la sentim a la versió estiuenca d’El Món a RAC 1, un nomenament que va ser una sorpresa fins i tot per a ella mateixa. D’aquesta manera, l’emissora fa una aposta interna per liderar l’informatiu del vespre. En un comunicat, asseguren que han volgut triar algú que porta anys “fent una molt bona feina” a la redacció de la casa. Anna Vallhonesta encadenarà l’edició del programa de Jordi Basté amb la del No ho sé: “Crec que és un repte passar de la redacció a dirigir un dels programes informatius referents a l’emissora”.

Ha passat per diversos espais de l’emissora de ràdio al llarg d’aquests set anys en què hi ha estat lligada. Ara confia que aquesta experiència l’ajudi a tenir una visió global per fer un programa “sense perdre l’essència de Rac 1”. Es mostra “molt contenta” en poder tenir una oportunitat com aquesta.

Anna Vallhonesta, al capdavant d’El Món a RAC 1 durant l’estiu

La periodista està presentant i dirigint El Món a RAC 1 durant les vacances de Jordi Basté, una proposta que no s’esperava tal com ha reconegut en unes declaracions a El 3 de vuit: “Em vaig quedar molt sorpresa i m’ho vaig estar rumiant durant un temps. Era una decisió molt important i un canvi molt gran a la meva vida professional. Oportunitats com aquesta no es poden deixar passar i penso que ho havia de provar per saber si realment m’agradava o no”.

Sobre el primer programa, va reconèixer que el va gravar concentrada i amb tensió: “Tenia ganes de començar, encara que és cert que presentar un programa de cinc hores és esgotador físicament i mentalment”. Aquí s’hi estarà fins al 26 d’agost, un programa que es coneix bé perquè hi treballa de guionista i redactora des de fa temps.