Nova programació d’estiu de Catalunya Ràdio amb Marina Romero al capdavant

La periodista Marina Romero presentarà El matí de Catalunya Ràdio, Adam Martín s’ocuparà de La tarda d’estiu i Roger Carandell i Marta Montaner s’encarregaran d’El suplement d’estiu. Aquest són els principals canvis de cartell que hi haurà aquestes vacances a Catalunya Ràdio. Les principals novetats de la temporada d’estiu de l’emissora pública catalana arrencaran dilluns que ve i s’allargaran fins el 28 d’agost. En aquest sentit, la ràdio pública fa una aposta pels periodistes més joves i dona pas a unes vacances amb més continguts entretinguts sense perdre l’actualitat de vista.

Aquests canvis anunciat aquest divendres no són cap novetat. De fet, és molt comú que les ràdios mantinguin la seva programació habitual als estius, però amb petits canvis que s’adaptin a la situació dels oients, els quals molt probablement estaran de vacances. En aquest sentit, Catalunya Ràdio, aposta per un grup de periodistes joves per començar la temporada d’estiu el dilluns que ve, segons han explicat en un comunicat.

Marina Romero, nova presentadora d’El Matí de Catalunya Ràdio

Altres canvis de cartell a les ràdios principals

Però això no és tot, RAC1, que lidera els matins amb El món a RAC1 de Jordi Basté també farà una pausa estiuenca. En el seu lloc entrarà la periodista Anna Vallhonesta qui s’estrenarà com a editora a la versió d’estiu del programa els laborables de 7h a 12h, Xavi Rocamora conduirà per setena temporada consecutiva el Versió estiu de dilluns a divendres de 15h a 19h mentre que el Via Lliure estarà capitanejat per primera vegada per Esteve Giralt els matins del cap de setmana. A més, Joan Torras presentarà el No ho sé de 22h a 22.30h i a les nits s’emetrà el podcast sobre sexe de RAC+1, La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosanna Carceller.

D’altra banda, Ser Catalunya ha anunciat la programació d’estiu que comptarà amb el magazín Esplaix que cada migdia recorrerà el país de la mà de Nil Marbà per buscar “petites grans històries”. Els caps de setmana el periodista Màxim Castillo presentarà Fugim d’estudi, un viatge per l’univers creatiu del nostre país on 14 personatges de la cultura de menys de 40 anys mostren els llocs on despleguen el seu talent.