RAC1 es manté líder tot i que Catalunya Ràdio li retalla distàncies

Catalunya Ràdio ha aconseguit una audiència de 597.000 oients diaris, fet que significa 94.000 seguidors més que just ara fa un any, que tenia 503.000. Amb aquestes dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM), es confirma l’apropament de l’emissora de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a l’emissora del Grup Godó RAC1, que ha obtingut fins a 819.000 oitens.

222.000 oients de diferència

RAC1 pateix una caiguda de més de 100.000 seguidors, ja que l’any passat va obtenir-ne fins a 956.000. AIxí doncs, es retalla la distància entre les dues emissores generalistes més escoltades de Catalunya a 222.000 oients, la meitat de l’any passat quan RAC1 li treia 453.000 seguidors a Catalunya Ràdio.

Pel que fa als programes més importants i escoltats de cada emissora, El món a RAC1 del periodista Jordi Basté es manté com el programa més escoltat amb 656.00 fans, però pateix una caiguda en comparació a l’any anterior, que en tenia fins a 761.000. Si es compara amb la seva competidora, El Matí de Catalunya Ràdio, aconsegueix una millora considerable, ja que passa dels 346.000 seguidors de l’any passat als 438.000 actuals. Per tant, la distància entre els periodistes estrella de la ràdio catalana, com són Jordi Basté i Laura Rosel, redueixen la seva distància a 218.000 oients.

El logotip de Catalunya Ràdio a la façana de la seu de l’emissora / Jordi Borràs

Catalunya retalla 100.000 oients a la tarda

Pel que fa al cap de setmana, el Via Lliure de RAC1 amb Xavi Bundó segueix líder els dissabtes i els diumenges, amb 437.000 i 482.000 oients respectivament. El seu competidor, El Suplement de Roger Escapa de Catalunya Ràdio, es queda amb 336.000 els dissabtes i 323.000 els diumenges.

La tarda de Catalunya Ràdio, amb Òscar Fernández i Elisenda Carod, dobla l’audiència que tenia fa un any el programa de tard. En la seva primera temporada en antena, obté una audiència de 133.000 oients diaris en aquesta última onada, tot retallant 100.000 oients al magazine de tarda de RAC1, Versió RAC1.