Canvi de noms a Catalunya Ràdio en la nova temporada d’estiu

L’estiu s’apropa i, amb ell, l’inici de les noves temporades de les ràdios i les televisions. Catalunya Ràdio acaba de fer oficial els noms dels presentadors i presentadores estrella d’aquesta època més fresca, que canviarà de cares per informar i entretenir d’una manera més festiva. Una de les veus que més sonaran durant aquestes setmanes de juliol i agost serà la de la Marina Romero, escollida com a substituta de la Laura Rosel al capdavant d’El Matí de Catalunya Ràdio.

A partir del 18 de juliol i fins al 28 d’agost, la sentirem a ella a bord del programa estrella de l’emissora. La periodista es mostra entusiasmada amb la possibilitat de fer el relleu a la locutora habitual: “La ràdio serà la millor companyia que podreu trobar. Tindrem el telèfon ben obert per escoltar-vos i compartir aquestes primeres vacances sense limitacions ni restriccions amb vosaltres”.

L’estructura de la graella continuarà sent l’habitual. I què més torna a Catalunya Ràdio? Adam Martín, que es posarà al capdavant de les tardes de l’emissora per tercer estiu consecutiu: “Hi haurà un equip molt jove i estic segur que ens ho passarem molt bé. Estic molt content”. Ell s’hi estarà a La tarda d’estiu fins a les set del vespre, quan començarà el Tot costa per analitzar l’actualitat esportiva. A les 20:30h emetran el Catalunya nit per repassar les notícies més importants del dia i, a les 21h, faran L’hora del podcast amb continguts digitals destacats.

Roger Carandell i Marta Montaner, als caps de setmana

I els caps de setmana? Hi haurà El suplement de l’estiu, que ocuparà tota la franja del matí de dissabte i diumenge amb Roger Carandell i Marta Montaner al capdavant. Ho estan fent molt bé a Adolescents XL i sembla que l’emissora els hi ha volgut agrair amb aquesta oportunitat.

També volen potenciar la cultura, a qui deixen un espai en la graella amb Cafè europa, Les muses o Galaxia Euterpe d’Àlex Gorina.