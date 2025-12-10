Bones notícies per a Catalunya Ràdio i RAC1 en un Estudi General de Mitjans (EGM) de rècords. Totes dues creixen en oients i, amb això, guanya la ràdio en català que assoleix xifres boníssimes de seguiment. La millor part ha estat per a l’emissora pública, que tanca el 2025 amb la millor audiència de la seva història. En total? 680.000 oients que suposen un creixement del 7% respecte a l’anterior i que, tal com han aplaudit en directe, supera les dades del 2017 que havia estat el millor any fins ara. La privada, per la seva banda, pot treure pit d’haver batut el rècord de la ràdio a Catalunya per tercera vegada consecutiva amb 1.064.000 oients diaris.
Jordi Basté revalida un lideratge indiscutible en la batalla de la ràdio matinal. No hi ha hagut sorpresa en aquesta tercera onada, tenint en compte que El Món a RAC1 continua ocupant la primera posició del rànquing de programes matinals amb més oients. En aquesta ocasió, se superen amb 790.000 oients després dels 716.000 que havien aconseguit en l’anterior. En Basté ha presumit en directe: “Aquesta hora, de vuit a nou és l’hora més escoltada de la ràdio a Catalunya i de la història! Mai, en una hora, una ràdio havia ajuntat tants oients, una concentració tan bèstia! És una bestiesa, és una bogeria“. “Ens hem guanyat tots passar un gran Nadal. A tots els que hi sou, de fa molts anys o des de fa quatre dies, gràcies. L’EGM passa tres cops l’any, vosaltres us quedeu cada dia. I això, per molta estadística i per molts números que hi posem, no hi ha qui ho quantifiqui”, ha afegit visiblement emocionat.
El seu rival més directe, Ricard Ustrell, manté la medalla de plata amb els 443.000 oients que el segueixen cada dia a El matí de Catalunya Ràdio. En el seu cas, és una bona notícia perquè venia de superar encara més la crescuda que havia experimentat en els últims resultats. Respecte a l’any passat, creix en un 11%. Tots dos matinals creixen, llavors, respecte als resultats del juliol i això és sinònim de més oients de ràdio.
En directe, han volgut agrair la confiança en la ràdio pública. Ricard Ustrell, de baixa mèdica, ha enviat una nota de veu per celebrar que el seu programa funciona: “Estic molt content pel nou impuls que ens dona l’EGM. Sabíem que tindríem dificultats quan ens hi vam posar fa tres anys, però els resultats ens avalen la feina. Cada dia som més els que ens sumem a aquest projecte i ho fem amb la professionalitat dels equips i serveis tècnics de la ràdio pública. És un orgull i és una bona notícia per seguir remant. Malgrat tot, alguna cosa estem fent bé“.
Roger Escapa supera Xavi Bundó els dissabtes amb xifres de rècord
Els resultats obtinguts per El Suplement de Roger Escapa encara són més espectaculars. Amb 547.000 persones els dissabtes, això representa un augment boníssim perquè suposen 186.000 més respecte als resultats de l’estiu. El titular? Que aconsegueix més audiència que el seu líder directe de RAC1 el primer dia del cap de setmana.
“Estem flotant i confiàvem que aniria bé, però potser no tant. Ser líders del dissabte feia molts anys que no passava. És espectacular. Són vuit anys fent El Suplement. La gent ens ubica, tenim una identitat… Estem molt feliços. El cap de setmana oscil·la molt perquè la mostra és més petita, però la tendència és la que és i és espectacular”, ha dit en directe en Roger Escapa.
La pública també fa bones dades els diumenges, amb 431.000 oients -108.000 més que a l’estiu-. Amb això, s’apropa, i molt, al programa que era líder fins ara amb Xavi Bundó a RAC1 també els diumenges. Ell es queda el lideratge d’aquest segon dia amb 602.000 oients, però perd els dissabtes. Per tant, una i alta emissora es reparteixen els caps de setmana després de molt de temps sense que això passés.
RAC1 manté més d’un milió d’oients i millora uns quants programes
Si parlem dels resultats generals d’una cadena i l’altra, podem destacar les bones notícies per a RAC1. Després de tants anys de lideratge, avui celebren que continuen amb més d’un milió d’oients. Són líders durant 18 hores consecutives al dia, des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit. El món a RAC1, el Versió RAC1, el Via lliure, el 14/15 i el Superesports han fet el seu rècord històric.
En l’anterior onada, destacaven els bons resultats de La competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau que liderava la franja de les 12 del matí amb 189.000 oients. Ara, puja fins als 202.000. Una de les millors notícies la donava el Versió RAC1 de Toni Clapés, per això, que enganxava més de 336.000 oients. Quant ha crescut? Amb 34.000 persones més.
1️⃣.0️⃣6️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ GRÀCIES! pic.twitter.com/11ZbZ4yEvg— RAC1 (@rac1) December 10, 2025
Quines audiències fan els altres programes de Catalunya Ràdio?
Si ens fixem en les dades dels altres programes de Catalunya Ràdio, podem destacar la bona notícia de La Renaixença del Peyu que ha fet una dada boníssima amb 91.000 oients cada migdia per a ells. El Catalunya Nit amb Manel Alías també celebrava un augment d’oients diaris amb 82.000, més d’un 70% respecte a l’anterior temporada quan la versió tenia una durada de seixanta minuts, i ara baixa una mica fins als 78.000 oients. La tarda de Catalunya Ràdio havia aconseguit 119.000 oients i ara es queda amb 100.000.
L’emissora continua sent la millor pel que fa als pòdcast i així ho demostren les xifres. Abans havia estat la més escoltada a la carta amb 137.000 oients, mentre que ara assoleix els 154.000. Després d’un inici de temporada amb canvis a la graella i l’arrencada de la nova emissora 3CatInfo, la cadena se situa amb 100.000 oients, un 15% més que fa un any.