Els Mossos investiguen la suplantació d’identitat de Ricard Ustrell a xarxes

Investigació en marxa per la presumpta suplantació d’identitat de Ricard Ustrell a les xarxes socials. Un jutjat de Sabadell ha iniciat les indagacions arran d’una denúncia presentada pel director de El matí de Catalunya Ràdio als Mossos d’Esquadra a mitjans del passat mes d’agost. Segons la notícia avançada per El Periódico, un desconegut va crear el 10 d’agost un perfil a X amb la seva foto i nom d’usuari, i, a més, donava informació sobre ell com premis rebuts i els noms dels fills. També s’autoubicava a Sabadell, ciutat natal del periodista, i responia a interaccions com si fos el mateix Ustrell.
En la seva denúncia del passat estiu, el periodista va explicar a la policia catalana que feia un any aproximadament havia tingut un compte a X, però que havia decidit tancar-lo. Ustrell va remarcar que, a causa de la seva professió i per ser una persona de projecció pública, aquesta usurpació d’identitat podria ocasionar-li un gran perjudici professional i personal, afectant la seva imatge i reputació negativament. L’expresentador del programa Col·lapse, entre altres, també va comunicar als agents l’existència d’aquest perfil fals a X.
Petició formal d’informació traduïda a l’anglès
Amb l’objectiu de provar de localitzar l’autor darrere aquest compte, la mateixa policia va sol·licitar al jutjat de guàrdia de Sabadell que es requerissin a l’empresa propietària d’aquesta xarxa social dades sobre el compte fraudulent, que comptava amb 107 seguidors només dos dies després de la seva obertura. La fiscalia va avalar la petició de la policia i el jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell, que tramita el procés judicial, va ordenar la traducció de la sol·licitud a l’anglès i que es remetés a la seu de X. El tribunal ja ha enviat formalment la petició a la companyia, demanant informació sobre aquest compte fals, que ja ha estat clausurat.