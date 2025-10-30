Jordi González ha tornat a la televisió pública catalana i ho ha fet prenent el relleu de Ricard Ustrell al Col·lapse. Després que el presentador anunciés que deixava el programa un cop finalitzés la temporada, la notícia del fitxatge de Jordi González va ser tota una sorpresa. Acostumats ja a veure’l a programes del cor i de crònica social, sobretot de la televisió espanyola com el D Corazón amb Anne Igartiburu, posar-se al capdavant del format d’entrevistes del cap de setmana podia ser un gran repte.
Jordi González ha passat una etapa molt complicada de salut els darrers mesos per culpa d’una infecció bacteriana que el va portar a estar en coma uns mesos. Un cop recuperat i amb aquest repte al davant, Jordi González ha tornat a la feina aquesta temporada i ara ha passat pels micròfons de Catalunya Ràdio on ha revelat una informació molt curiosa d’un antic matrimoni de periodistes.
Jordi González explica el seu paper a la boda de Ramon Pellicer i Julia Otero
Ramon Pellicer i Julia Otero van estar casats durant sis anys, entre 1987 i 1993. Després, la parella de periodistes refaria la seva vida, però què hi té a veure Jordi González en tot plegat? El periodista català ha revelat que ell va ser el padrí de la boda i fins i tot va ser l’encarregat de presentar-los. En una secció d’El matí de Catalunya Ràdio, els oients han explicat coses que han deixat de fer, una d’elles és deixar de planxar. Era el moment en què Jordi González entrava en antena per explicar que havia deixat d’anar a casaments. La confessió ha donat peu a explicar quin va ser el primer text que va llegir en un casament.
Com es van conèixer Ramon Pellicer i Julia Otero?
“He deixat de fumar i he deixat d’anar a casaments”, ha explicat el periodista. Aprofitant la conversa, ha explicat que el primer text que va llegir en un casament va ser el de la boda de Ramon Pellicer amb Julia Otero. “Jo era el padrí del casament, de fet els vaig presentar jo. La Julia treballava a Ràdio Miramar que ja no existeix i el Ramon treballava a Ràdio Barcelona com jo. En aquella època sortíem, ells van anar intimant i van tenir una història molt bonica”, confessa el periodista. Jordi González explica que va ser “l’autor” del discurs que va llegir en la seva boda, però que “no guarda el paper”. “Jo no soc de guardar les coses, he canviat molt de casa…”.
Tot plegat l’ha portat a la confessió inicial. I per què ha deixat d’anar a casaments? “És pesat, és molt llarg i és un ritual que personalment m’avorreix molt. Tampoc vaig a funerals, vaig a oferir el condol, però a l’acte no hi vaig”. Una altra de les activitats que ha deixat de fer és moure’s per les xarxes socials. “Fa tres anys que vaig deixar de tuitar”, cosa que també ha fet Ricard Ustrell. De fet, el presentador d’El matí de Catalunya Ràdio ha parlat de la suplantació del seu perfil a X (abans Twitter). “Van fer un compte amb les meves dades fent-se passar per mi”, ha explicat.
Pel que fa a deixar de fumar, González ha revelat que no és una persona “amb força de voluntat”. “Fumava dos paquets al dia i vaig deixar decidir de fumar fa 20 anys i no he recaigut. Ho vaig fer amb ajuda professional i unes pastilles que hi havia a l’època”. Sobre deixar les xarxes socials, ha compartit una anècdota de quan estava a Telecinco i dues persones amb molts seguidors a les xarxes van renyar-lo per no haver donat like als seus posts durant la setmana. “No m’ho podia creure, dius ‘això és una escola bressol, no?'”. Sigui com sigui, en pocs minuts el nou presentador de Col·lapse ha compartit detalls personals desconeguts i molt curiosos.