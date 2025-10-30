Jordi González ha regresado a la televisión pública catalana y lo ha hecho tomando el relevo de Ricard Ustrell en Col·lapse. Después de que el presentador anunciara que dejaba el programa una vez finalizara la temporada, la noticia del fichaje de Jordi González fue toda una sorpresa. Acostumbrados ya a verlo en programas del corazón y de crónica social, sobre todo de la televisión española como D Corazón con Anne Igartiburu, ponerse al frente del formato de entrevistas del fin de semana podía ser un gran reto.

Jordi González ha pasado una etapa muy complicada de salud los últimos meses debido a una infección bacteriana que lo llevó a estar en coma unos meses. Una vez recuperado y con este desafío por delante, Jordi González ha vuelto al trabajo esta temporada y ahora ha pasado por los micrófonos de Catalunya Ràdio donde ha revelado una información muy curiosa de un antiguo matrimonio de periodistas.

Por qué Jordi González ha dejado de ir a bodas? | 3Cat

Jordi González explica su papel en la boda de Ramon Pellicer y Julia Otero

Ramon Pellicer y Julia Otero estuvieron casados durante seis años, entre 1987 y 1993. Después, la pareja de periodistas rehizo su vida, pero ¿qué tiene que ver Jordi González en todo esto? El periodista catalán ha revelado que él fue el padrino de la boda e incluso fue el encargado de presentarlos. En una sección de El matí de Catalunya Ràdio, los oyentes han explicado cosas que han dejado de hacer, una de ellas es dejar de planchar. Era el momento en que Jordi González entraba en antena para explicar que había dejado de ir a bodas. La confesión dio pie a explicar cuál fue el primer texto que leyó en una boda.

Jordi González revela que fue el padrino de la boda de Ramon Pellicer y Julia Otero | Instagram

¿Cómo se conocieron Ramon Pellicer y Julia Otero?

«He dejado de fumar y he dejado de ir a bodas», ha explicado el periodista. Aprovechando la conversación, ha explicado que el primer texto que leyó en una boda fue el de la boda de Ramon Pellicer con Julia Otero. «Yo era el padrino de la boda, de hecho los presenté yo. Julia trabajaba en Ràdio Miramar que ya no existe y Ramon trabajaba en Ràdio Barcelona como yo. En esa época salíamos, ellos fueron intimando y tuvieron una historia muy bonita», confiesa el periodista. Jordi González explica que fue «el autor» del discurso que leyó en su boda, pero que «no guarda el papel». «Yo no soy de guardar las cosas, he cambiado mucho de casa…».

Todo esto lo ha llevado a la confesión inicial. ¿Y por qué ha dejado de ir a bodas? «Es pesado, es muy largo y es un ritual que personalmente me aburre mucho. Tampoco voy a funerales, voy a ofrecer el pésame, pero al acto no voy». Otra de las actividades que ha dejado de hacer es moverse por las redes sociales. «Hace tres años que dejé de tuitear», algo que también ha hecho Ricard Ustrell. De hecho, el presentador de El matí de Catalunya Ràdio ha hablado de la suplantación de su perfil en X (antes Twitter). «Hicieron una cuenta con mis datos haciéndose pasar por mí», ha explicado.

En cuanto a dejar de fumar, González ha revelado que no es una persona «con fuerza de voluntad». «Fumaba dos paquetes al día y decidí dejar de fumar hace 20 años y no he recaído. Lo hice con ayuda profesional y unas pastillas que había en la época». Sobre dejar las redes sociales, ha compartido una anécdota de cuando estaba en Telecinco y dos personas con muchos seguidores en las redes lo regañaron por no haber dado like a sus posts durante la semana. «No me lo podía creer, dices ‘esto es una guardería, ¿no?'». Sea como sea, en pocos minutos el nuevo presentador de Col·lapse ha compartido detalles personales desconocidos y muy curiosos.