El presentador y director de El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, ha revelado la respuesta catalanófoba que le dio Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba. El encuentro se produjo durante una recepción ofrecida por el rey Carlos III de Inglaterra en el palacio de St. James, en el marco de una reunión de la Circular Bioeconomy Alliance (CBA) fundada por el monarca hace cinco años, y en la que también participó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Lo ha revelado el mismo periodista, a través de los micrófonos de la radio pública: “Hace veinte años que vive en el Empordà y le pregunté, ‘¿usted por qué no habla catalán si hace veinte años que vive aquí?’”, ha explicado el periodista sabadellense. “Y me dijo: ‘Por principios’”, soltó. La conversación no terminó ahí, y Ustrell admite que cayó en el «error” de preguntarle si era el hijo mayor de la Duquesa.

“Si fuera el mayor viviría en Madrid”, detalla el presentador del programa matinal de Catalunya Ràdio. «¿Por qué tiene que venir esta gente aquí?», pregunta el humorista Fel Faixedas, pero Ricard Ustrell quiso cerrar el debate y explicó que la alianza entre la Generalitat y esta institución pondrá un énfasis especial en la prevención y la lucha contra los incendios forestales y la gestión de bosques en Cataluña.

Se encontró con la infanta Cristina: “No soy muy fan de la monarquía”

Antes, sin embargo, Ricard Ustrell también detalló que en el acto también estaba la infanta Cristina, a quien pudo saludar y estuvo hablando de su hijo Pablo Urdangarin, que juega en el equipo del Freikin Granollers. “No soy muy fan del tema de la monarquía y hablamos de eso”, reconoció el presentador antes de comentar con Carles Xurigera, Faixedas y Peyu sobre los conocimientos de catalán de la hija de Juan Carlos I y de su trabajo en CaixaBank.

¿Qué hacía Ustrell en el palacio de St. James?

Todo esto comenzó cuando en la sección, los tres humoristas le preguntaron qué hacía en St. James. Ustrell explicó que La Manchester, su productora, ha firmado un acuerdo de colaboración con Circular Bioeconomy Alliance (CBA). El presentador explicó que en el acto se ofreció comida como carquinyolis y chocolate catalán, y también se dio cava catalán para beber. “El rey llevaba una bebida, era ginebra sola con un trozo de limón”, ha revelado Ricard Ustrell.