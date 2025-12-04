Ricard Ustrell no estará al frente de El matí de Catalunya Ràdio como cada mañana porque ha tenido que pasar por quirófano. El presentador ha compartido, a través de su perfil de Instagram, una fotografía que lo muestra en el hospital y la ha acompañado del texto que revela qué le sucede exactamente. Resulta que el locutor tiene una hernia discal y ha tenido que ser intervenido.

Afortunadamente, explica que todo ha ido bien: «¡Prueba superada! Ahora toca recuperarse física y mentalmente para volver a disfrutar del trabajo más bonito del mundo, hacer radio en Catalunya Ràdio«.

Ricard Ustrell muestra qué lee y qué come durante su hospitalización

Son muchos los fans del periodista que se han preocupado por su estado y que han llenado la publicación de mensajes de ánimo. «¡Gracias a todos los que me habéis enviado mensajes de apoyo! Volveremos con más fuerza que nunca. Qué gusto poder escuchar El matí con todo este fantástico equipo», ha escrito.

Mientras tanto, disfruta de la hospitalización con momentos para leer y comer bien… Y es que ha compartido un story en el que presume de haber recibido un buen festín del restaurante Disfrutar, un restaurante que poca gente puede permitirse teniendo en cuenta su precio: «Gracias, gracias y gracias», les dice.

¿Y qué libro lee, a todo esto? Pues bien, los curiosos pueden conocer un poco más de su gusto literario o, al menos, del que sí quiere presumir abiertamente. Porque Ricard Ustrell no escoge una novela ligerita, precisamente, sino un clásico tan intenso e intelectual como El arte de la guerra de Sun Tzu.

El presentador ha presumido de los regalos que ha recibido durante su ingreso | Instagram

Ricard Ustrell muestra qué lee en el hospital | Instagram

La clínica que ha escogido para someterse a esta operación ha querido agradecerle su confianza y le ha hecho un poco la pelota a través de Instagram, como es habitual en estos casos en que los famosos hacen publicidad de los centros donde se operan: «Gracias por la confianza en nuestro equipo. Pronto será un recuerdo. Ahora toca cuidarse«, le han dedicado en un comentario que puede leerse en la publicación. No se sabe cuántos días tendrá que estar de baja, pero es probable que como mínimo deba estar un par de semanas en casa para terminar de recuperarse.