Buenas noticias para Catalunya Ràdio, ya que los informes del Estudio General de Medios (EGM) confirman que es la emisora que más crece. En un contexto de consumo de radio a la baja, la pública sube un 8% más que en diciembre cuando congregaban 680.000 oyentes, ahora rozan los 700.000. Siguen sin mucho que hacer contra RAC1, sin embargo, que vuelve a destrozar todos los récords y supera el millón de oyentes por cuarta vez consecutiva. El món a RAC1, el Versió RAC1, el Via lliure, el Tu diràs, el No ho sé y el Superesports han conseguido récords con sus programas. Desde la emisora privada aplauden haber logrado ser la radio más escuchada 19 de las 24 horas del día, además.

¿Y en la batalla entre Ricard Ustrell y Jordi Basté? Tampoco hay sorpresas, ya que el ganador vuelve a ser el segundo. Ahora bien, El Matí de Catalunya Ràdio incrementa su audiencia y ya lo escuchan 457.000 oyentes cada día -frente a los 443.000 de antes-. ¿Cuántos hace Basté? 809.000 oyentes diarios. Ricard Ustrell se ha mostrado orgulloso del trabajo realizado y ha destacado que hayan crecido más que su competidor directo: «Cumplimos nuestro objetivo de ir recortando distancia«.

RAC1, líder una vez más

Buenas cifras para los otros programas de la radio del grupo Godó, ya que La competència con Òscar Andreu y Òscar Dalmau hace 172.000 oyentes y el Vostè primer de Marc Giró consigue 171.000. Al mediodía, el informativo 14/15 con Núria Travesa y Xavi Rocamora queda por detrás con 96.000 oyentes. Y, los sábados, el líder es el Via lliure de Xavi Bundó, que reúne 749.000 oyentes frente a los 472.000 de El Suplement de Roger Escapa.

Récord histórico en Catalunya para RAC1

Cifras excelentes para La Tarda y los programas deportivos de Catalunya Ràdio

En cuanto al resto de programas de Catalunya Ràdio, podemos destacar que el Catalunya Migdia ha conseguido ser el informativo más escuchado de esta franja. Les llena de orgullo, dicen, que la oferta informativa del 3Catinfo haya incrementado un 3% su audiencia. La Tarda, por su parte, obtiene los mejores resultados desde 2022 y alcanza la cifra de 138.000 oyentes.

La oferta deportiva de la emisora logra cifras récord con el Tot Costa y el Tot Gira con 157.000 oyentes diarios y 260.000 los sábados, lo que supone su mejor cifra histórica. Si nos fijamos en la oferta de pódcast, Catalunya Ràdio lidera con una audiencia de 93.000 oyentes diarios. La Renaixença sube 11.000 oyentes respecto a la anterior ola y consigue la cifra más alta en esta franja desde 2023. También mejoran Catalunya Nit, La solució y Les dones i els dies.

Buenas noticias para Catalunya Ràdio en el EGM

Unas curvas que dan buenas noticias a unos y otros, cada uno a su manera.