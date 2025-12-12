La 2Cat tenía una golosina para este jueves, cuando Jordi Basté estrenaba su nuevo programa con una entrevista bomba a Iñaki Urdangarin. El exduque de Palma habló en Pla seqüència en catalán y con una sinceridad nunca vista sobre su estancia en prisión, lo que llamó la atención de muchos telespectadores. La expectación era máxima, pero no fue suficiente para liderar la versión renovada de la cadena pública. Y es que no hubo sorpasso ni sorpresa y TV3 volvió a tener la emisión más vista de la noche gracias a Polònia, que mantiene su liderazgo.

¿Qué cuota de pantalla ha hecho cada una de estas ofertas? Mientras que la entrevista al exmarido de Cristina de Borbón alcanzaba un buen 9,2% de share -una cifra que alcanza muy pocas veces esta cadena-, TV3 obtenía un 17,2% que los deja en evidencia. Ni siquiera con una entrevista tan potente pueden hacerles una mínima sombra.

El presentador y Iñaki Urdangarin han compartido confidencias con un café | La 2 Cat

Aún así, Jordi Basté y compañía pueden estar contentos porque han podido superar a su cadena grande. La Revuelta entrevistaba a la cantante Nathy Peluso, este jueves, que interesaba al 7,6% de la audiencia. Ellos sumaban un punto y medio más y, por eso, desde La 2Cat aplauden los resultados obtenidos. El estreno dicen que ha hecho «un récord de audiencia» y que se ha convertido en uno de los estrenos «más relevantes» de la cadena gracias a haber reunido 145.000 espectadores.

¿Qué audiencias han hecho El Hormiguero y Gran Hermano mientras tanto?

En las otras cadenas, mientras tanto, poca novedad. Telecinco continúa hundiéndose con Gran Hermano, una edición desastrosa de la que ya han confirmado que adelantarán su final porque es insostenible mantener en antena unas galas que obtienen cifras tan sumamente ridículas como la de esta noche. De hecho, en Cataluña solo han alcanzado un 3,6% de cuota de pantalla que demuestra que no lo están haciendo nada bien.

¿Y Antena 3? Ellos continúan haciendo xino-xano con El Hormiguero, que alcanza un 11,8% muy bueno por ser una entrevista a Isabel Preysler en Cataluña. Parece que los chismes gustan más de lo que parece.

La entrevista a Isabel Preysler ayuda a El Hormiguero a hacer audiencia | Antena 3

Con todo, un jueves con mucha competencia televisiva que ha repartido a los telespectadores en las diferentes cadenas. El titular es claro, TV3 continúa liderando a pesar de todo y que La 2 Cat necesita entrevistas así de potentes para hacer unas cifras más o menos buenas.