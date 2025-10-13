Así ha sido el estreno de La 2 Cat: ¿cómo queda la nueva programación semanal?

La 2 Cat ha comenzado a rodar esta mañana muy temprano de la mano de Gemma Nierga. Este lunes 13 de octubre ha sido el día elegido por la cadena pública, que quiere arañar televidentes a 3Cat con una programación totalmente renovada y el 70% de su programación en catalán. La apuesta ha sido muy grande, teniendo en cuenta el presupuesto que han destinado y la larga lista de estrellas que han contratado. ¿Y cómo han sido los primeros minutos? La encargada de anunciar este nacimiento ha sido, como decíamos, la presentadora de Cafè d’Idees: «Buenos días y bienvenidos a Cafè d’Idees y bienvenidos a La 2 Catalunya. Hoy es un día muy especial para esta casa porque nace un nuevo canal de televisión«.

«La 2 Cat comienza a trabajar con el lema La que parla com tu porque queremos hablar tu lenguaje y acercar nuestra televisión a nuevos públicos con la voluntad de ser una nueva referencia para los ciudadanos«, ha dicho. «Nos comprometemos a hacerlo con toda la honestidad y todo el rigor para mantenerlos informados, para entretenerlos, para hacerlos pensar y para que tengan ganas cada día de pensar qué harán ahora en La 2 Cat», ha añadido en esta intervención inicial de la sexta temporada del programa informativo.

🧡 Damos la bienvenida al lunes con la nueva programación de #La2Cat!



Como siempre, arrancamos con @GemmaNierga

y su #Cafèdidees.



📺 La 2Cat comienza a caminar con el lema: #LaQueParlaComTu pic.twitter.com/njNjse0AS1 — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) October 13, 2025

Gemma Nierga ha promocionado la nueva vida de La 2 Cat

Así queda la programación de la primera semana de La 2 Cat

De lunes a viernes, Gemma Nierga será quien dé el pistoletazo de salida a las emisiones de la mañana a las 07:50 horas. A las 13 horas llega L’Altaveu al Pati, con Marco Chiazza, que pretende encender el debate político y analizar los temas de actualidad desde una perspectiva diferente. A las 13:55 horas, como es habitual, llegará el turno de los Informativos y, a las 14:20 horas darán paso al nuevo análisis deportivo que han preparado con Marc Martín al timón de De cara a barraca con tertulia, debate y últimas horas con expertos y rigor.

Los fans de Saber y ganar pueden estar contentos porque se emitirá cada mediodía también a través de La 2 Cat. ¿Y después? A las 16:15 horas arrancará la tercera temporada de el Altaveu de Danae Boronat, consolidado y con récords de audiencia que quieren mantener en este nuevo horario. Los televidentes de La 2 Cat verán la emisión de Malas lenguas, el magazín de Jesús Cintora en la 1, antes de que comiencen los estrenos posteriores.

Jordi Hurtado y Danae Boronat en 2Cat | Mireia Comas

¿Y qué harán por la noche? Este lunes, el primero en estrenarse es el Chef Bosquet, que ayudará a aprender a cuidar con Cuina brutal a partir de las 19:50 horas. Y, finalmente, llegará el turno del Informativo de la noche renovado que reflexionará sobre los grandes titulares del día con Rubén Urdiales. El lunes es noche de cine y podremos ver una gran bomba como la segunda parte de El padrino.

¿Y qué harán en el prime time del resto de la semana?

El martes, habrá fútbol español en catalán con David Figueira y Albert ‘Chapi’ Ferrer retransmitiendo el partido entre la Selección Española de Fútbol y la Selección de Bulgaria a las 20:45 horas. Cuando termine el fútbol, darán paso al estreno de L’any que vas néixer con Xavier Bundó al frente. En este programa nostálgico de entrevistas, los primeros invitados serán Gemma Nierga y José Corbacho. Y continuará la noche de recuerdos antiguos con Montse Soto, de RNE, que dirigirá Temps enrere a las 23:25 horas (un horario cambiado por el partido) en el que se pondrá en valor el archivo de la cadena pública.

La noche del miércoles, habrá corazón en La 2 Cat de la mano de Lorena Vázquez y Laura Fa. Las periodistas catalanas han preparado Mamarazzi&Co, donde analizarán los titulares más destacados de las revistas a partir de las 22 horas. Después, la protagonista será Candela Peña que llegará poco antes de las zonas de la noche a La 2 Cat para ponerse al frente de Una tarde con…, en el que descubrirá la vida del peluquero Jesús Martos. El jueves habrá cine y, de momento, la cadena mantiene en secreto qué emitirán el primer viernes, una sorpresa que revelarán un poco más tarde.

Lorena Vázquez y Laura Fa en 2Cat | Mireia Comas

Toda una serie de estrenos en los que han puesto todas sus esperanzas para ir haciendo más y más audiencia poco a poco. Habrá que ver la reacción de los televidentes, que dirán la suya a través de las redes sociales como siempre.