The Tyets triunfan con la sintonía de ‘La casa nostra’, la nueva serie de 3Cat

Quedan pocos días para el estreno de La casa nostra, la nueva sitcom de 3Cat que promete muchas y muchas risas. Con un reparto de lujo, los televidentes podrán engancharse a las aventuras de este grupo tan diverso a partir del 22 de octubre. Hasta ahora, solo habíamos conocido algunos de los personajes principales. Pues bien, la última novedad tiene que ver con la música: y es que The Tyets han sido los elegidos para crear la sintonía de esta serie.

La cadena acaba de publicar el vídeo de la grabación, la que combinan con algunas escenas de la ficción. Buen rollo, ritmo y un tipo de canción que hace pensar en otros temazos que podíamos escuchar en series icónicas. El exitoso grupo mataronense canta para esta serie de Dani de la Orden y Oriol Pérez, a quienes podremos escuchar cada vez que emitan la cabecera al comienzo de cada uno de los 14 capítulos.

La letra hace intuir por dónde irá la cosa, además: «Yo que quería estar tranquilo, y ahora no sé ni dónde meterme. ¿Qué haré, pobre de mí, si han venido a molestarme? Pero ahora, al menos, tengo compañía y es como vivir en una sitcom. La vida es menos aburrida a tu lado. La casa nostra, la casa nostra».

Una estrofa que acompañan de una hablada por tres de los protagonistas: «Han venido tus padres a pasar unos días…«, «No me digas eso, que no es una pesadilla. Yo no pienso dormir en el sofá», «Pues yo tampoco», dicen los dos chicos antes de que tome la palabra la madre de uno de ellos: «Miquel, ¿cuánto hace que no cambias estas sábanas?», «¡Ay mamá, por favor!«.

Publican cómo es la sintonía de La casa nostra | 3Cat

Los televidentes, encantados con la canción de La casa nostra

Hace pocas horas que se ha anunciado esta bomba, una canción que muchos creen que se les quedará en la cabeza porque es de esas que se te pegan: «¡Qué top y qué orgullo«, «Me gusta demasiado«, «Me encanta» y «Temazo» son solo algunos de los comentarios que han escrito de este estilo.

Además, ya empieza a haber mucha gente pidiendo que llegue el estreno pronto: «¡Qué ganas que se estrene!«, repiten unos cuantos. Además, haber podido escuchar la cabecera incrementa la expectación: «Ya tenía ganas de verla, pero ahora las ganas se multiplican«.

Miquel es el protagonista, un romántico e idealista con síndrome de Peter Pan que siempre lo ha tenido fácil en la vida. ¿Su vocación? Buscar trabajo de periodista. Vive con un compañero de piso, el Èric, un buscavidas inmaduro y guapo. Ambos tienen una amiga fucker con un bar, Candela, quien regenta el punto de encuentro de la pandilla. Y atención a Berta, la vecina, con pocas habilidades sociales y siempre con la nariz entre los libros. Todo cambiará cuando lleguen los padres de Miquel, Josep y Pilar, un abogado arrogante y una mujer un poco desubicada que quiere vivir una segunda juventud.

Betsy Túrnez, Llum Barrera, Nuria Casas, Marc Rius, Adrian Grösser, Paula Malia y Albert Ribalta son algunas de las caras que veremos en una serie que puede hacer buena audiencia y conseguir feedback positivo, dos logros más necesarios que nunca en 3Cat.