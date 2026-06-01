El mes de junio llega cargado de novedades en 3Cat. Los fans de la sitcom están de enhorabuena porque desde la cadena se han puesto las pilas y han preparado la segunda temporada de La casa nostra en tiempo récord. El próximo 8 de junio, se estrenan en la plataforma los nuevos capítulos y estos se superpondrán con la emisión de los antiguos porque los pasarán en TV3 cada lunes para aquellos que aún no los hayan visto. La serie de comedia ha obtenido un éxito rotundo con casi dos millones de reproducciones. Ahora, confían en que la vida frenética del piso de Miqui enganche a aún más gente gracias a las tramas y los nuevos personajes que han incorporado.

La casa nostra estrena segona temporada a 3Cat

Doraemon, a partir del 15 de junio en Super3 y la plataforma

Y los más nostálgicos también disfrutarán mucho este mes porque el Super3 recupera las aventuras de uno de los personajes más queridos por el público infantil y familiar. Doraemon, el gato cósmico, regresa el día 15 con la publicación de 200 capítulos clásicos en la plataforma 3Cat, donde también se estrenará un canal temático de 24 horas de emisión. A partir del 20 de junio, también se podrán ver seis especiales exclusivos para la televisión y cinco películas que se emitirán en el canal infantil.

Más de treinta y dos años después de la primera emisión en catalán en Super3, se recupera una producción que marcó la infancia de muchos espectadores desde mediados de los años noventa y que vuelve para conectar con la audiencia nostálgica y para cautivar a las nuevas generaciones.

Doraemon torna al Super3

Lo Repte Olímpic de Cèlia Espanya, el 17 de junio

Pero también los fans de las aventuras tendrán nuevo material. Cèlia Espanya estrena una nueva entrega de su particular reto, ahora bajo el nombre de Lo Repte Olímpic. Este nuevo formato de EVA tendrá como invitados a ocho jóvenes deportistas catalanes que aspiran a llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En cada capítulo, la creadora de contenido se desplazará al punto de entrenamiento de cada protagonista para construir un retrato íntimo.

Y los más jóvenes tienen otra cita, ahora con Beti Badia. La sexóloga protagoniza la segunda temporada de Afers interiors que llegará a la plataforma el 10 de junio. Aquí, acompañada de invitados inesperados responden sin filtros las consultas afectivosexuales de la audiencia. Con una mirada fresca, «directa y valiente», el programa abordará sexo, amor, tabúes y confesiones reales para desmontar mitos y hablar del placer con humor o naturalidad.

El 4 de junio, también llegará el primer contenido en aranés para los jóvenes de 3Cat en Era plaça. El primer contenido en aranés de la comunidad joven de 3Cat se estrenará el 4 de junio. La cadena explica que han reunido a 12 jóvenes del Alt Pirineu y Aran para reflexionar sobre los grandes retos sociales y económicos y buscar respuestas colectivas y creativas. La creadora de contenido Núria Juncà y jóvenes que impulsan proyectos con impacto social abordarán cuestiones como el cambio climático, la vivienda, la precariedad laboral o la sostenibilidad.

El 16 de junio, un documental sobre Pere Casacuberta

El atleta Pere Casacuberta fue campeón del mundo de cross en 1984 en Nueva Jersey (EE.UU.). Hizo una carrera memorable, ganó el título contra todo pronóstico y volvió a casa convertido en un héroe. Gestionar una fama sobrevenida fue un reto difícil y que, quizás, nunca alcanzó, pero un desgraciado accidente laboral truncó su carrera. En este documental que estrenarán el 16 de junio, se explica, a partir de testimonios cercanos, la historia de quien hace cuarenta años fue bautizado como el «keniano blanco»; el atleta de la Plana de Vic que fue capaz de ganar a los africanos.

Aquest és el documental més destacat de 3Cat per al mes de juny

La Fórmula 1 vuelve a 3Cat el 13 y 14 de junio

Y atención los fans del motor porque La Fórmula 1 se podrá ver un año más en las pantallas de 3Cat en abierto y en catalán. El Fórmula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona – Cataluña se correrá en el circuito de Montmeló los días 12, 13 y 14 de junio. Desde la cadena se podrá ver en directo los entrenamientos y las sesiones clasificatorias del sábado, la previa y la carrera el domingo.

Pero es que este mes de junio será muy polideportivo con la fase final de muchas competiciones donde participan equipos catalanes. Destaca la cobertura por todas las ventanas de 3Cat de dos de los títulos que jugará el Barça de balonmano, la Copa del Rey y la Champions. Además, se emitirá un documental inédito llamado Entre el seny i la rauxa, de producción propia y con declaraciones exclusivas de un equipo campeón.