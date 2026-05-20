La Marató de 3Cat del 2025, dedicada al cáncer, ha cerrado la 34ª edición con un marcador final de 14.425.548 euros. Teniendo en cuenta que el día de emisión del programa, el 14 de diciembre, el marcador provisional fue de 9,7 millones; la recaudación final se ha incrementado con cerca de 4,7 millones de euros más, lo que es una cantidad muy buena. Lluís Bernabé, el director de la Fundación, ha manifestado su satisfacción por un resultado que permitirá «avanzar» en la calidad y esperanza de vida de los pacientes.

Gracias a las 3.051 actividades y las 6.349 sesiones para 232.000 jóvenes que se han organizado a lo largo de este año, la concienciación ha sido máxima. Y es que La Marató destinará las donaciones a sensibilización social e investigación científica para avanzar en retos como la detección precoz, los tratamientos y el diagnóstico, contribuir a una cirugía más precisa y ampliar el conocimiento sobre el origen de la metástasis, entre otros objetivos. Todo este dinero, pues, contribuirá a la detección precoz, al diagnóstico y tratamiento o al abordaje integral del cáncer.

Además, contribuirá a comprender mejor los mecanismos de la enfermedad y el desarrollo de resistencias y a impulsar nuevas líneas terapéuticas. Explican desde la cadena, por otra parte, que la Fundación financiará los proyectos mejor valorados entre los 201 trabajos que se presentaron a la convocatoria. La evaluación la llevan a cabo expertos internacionales y está coordinada por la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña.

Anuncian cuál ha sido el marcador final de La Marató | TV3

En paralelo, pueden presumir de que el tejido asociativo haya organizado 3.051 actividades populares en 732 poblaciones, con más de un millón de participantes. Todo un éxito que se suma a las 22 horas de directo que se realizaron en una programación multicanal.

La próxima edición de La Marató estará dedicada a las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares

En la próxima edición, la de este año que se celebrará el 13 de diciembre, todos los contenidos estarán dedicados a las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. El motivo es claro, que impactan de manera muy intensa en la calidad de vida y en la autonomía de las personas afectadas y también en su entorno cuidador.

De hecho, en Cataluña se estima que las enfermedades neurodegenerativas afectan a unas 250.000 personas y las neuromusculares a unos 44.000 pacientes. La mortalidad aproximada de 30.000 y 1.400 personas respectivamente, así que no es un tema baladí. La Marató pondrá el foco en la investigación del sistema neurológico y en la necesidad de cuidar al cuidador, pieza clave en el apoyo y la atención a estos pacientes.