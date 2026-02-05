La Marató de 3Cat de este año recaudará fondos y estará dedicada a las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. Este será el tema de 2026 para una gala solidaria que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre, cuando se emitirá a través de TV3 un programa especial que también tendrá una programación especial en Catalunya Ràdio y el resto de medios de la Corporación Catalana de Medios. En esta 35ª edición, se intentará dar impulso a la investigación de unas enfermedades incurables e irreversibles, que en muchos casos se detectan tarde y de las cuales aún se desconocen las causas.

De hecho, estas impactan de manera contundente en la calidad de vida de las personas afectadas y en la de su entorno porque son una de las principales causas de pérdida de autonomía y de dependencia en Cataluña y en todo el mundo.

Este grupo de patologías son trastornos que afectan el cerebro y el sistema nervioso y que provocan una pérdida progresiva de neuronas. Esto significa que, con el tiempo, se van deteriorando funciones tan importantes como la memoria, el movimiento, el lenguaje o la capacidad de pensar y planificar. La Marató 2026 movilizará a la sociedad catalana, pues, para promover nuevos retos en la investigación del sistema neurológico y la necesidad de cuidar al cuidador, una pieza clave en el apoyo y la atención de estos pacientes.

Este es el cartel de La Marató de 3Cat para 2026

Actualmente, se sabe que existen más de 600 patologías que afectan a millones de personas en todo el mundo. En Cataluña, concretamente, se estima que la padecen 250.000 personas y que la mortalidad se sitúa cerca de las 30.000 personas cada año si nos fijamos en las cifras del año pasado.

¿Cuáles son las patologías más frecuentes de este tipo de enfermedades?

Entre las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes y conocidas, destacan algunas como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple. Ahora también, también hay algunas menos habituales como los parkinsonismos atípicos y la enfermedad de Huntington. Todas ellas generan efectos que pueden ser devastadores, afectando significativamente la calidad de vida de las personas afectadas y generando necesidades de apoyo por parte del entorno.

Y si hablamos de las enfermedades neuromusculares, podemos destacar que hay más de 150 patologías crónicas reconocidas que afectan a 44.000 personas en Cataluña. Todas tienen en común la afectación a la musculatura voluntaria y al sistema nervioso. Pueden ser genéticas, cuando se presentan a consecuencia de una mutación en los genes, o adquiridas, y afectan a personas de todas las edades aunque más del 50% de pacientes debutan en la infancia. Entre los tipos más conocidos, se encuentra la distrofia muscular de Duchenne, la miastenia grave, las distrofias musculares o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El marcador final de La Marató de TV3

Actualmente, los tratamientos están dirigidos a mitigar los efectos de los síntomas mediante medicación, fisioterapia y cuando se considera necesario, cirugía. Los avances científicos han abierto el camino hacia la regeneración celular a través de las células madre, datos impensables hace pocos años. Este hallazgo, junto con el desarrollo de nuevas terapias con células madre, abre nuevas oportunidades a futuros tratamientos que podrían llegar a revertir la progresión de estas enfermedades.