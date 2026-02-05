Gori Masip se ha convertido en una de las estrellas de la nueva vida del espacio de El Temps en el TN de TV3. El meteorólogo más joven de los telediarios ha creado una avalancha de fans que aplauden su manera de hacer los pronósticos, una simpatía que ha explotado en el video que acaba de publicarse en las redes sociales de 3Cat. Con motivo del Día Mundial del Hombre y la Mujer del Tiempo, ha respondido siete preguntas sobre su vida que le han hecho los telespectadores.

¿La que más gracia le ha hecho? Si Gori es su nombre real o uno artístico. Él, muerto de risa, ha dejado claro que es el nombre real aunque es cierto que no es el que aparece en su DNI: “La historia es bastante curiosa porque en el DNI no pone eso, sino que pone Gregori”.

Otra chica ha querido saber qué ha estudiado exactamente para llegar a ser meteorólogo, a lo que ha respondido con orgullo: “He estudiado Geografía y el máster en Meteorología y Ciencias del Clima”. ¿Es cierto eso que dicen que los meteorólogos tienen un sexto sentido? Es una buena pregunta, ya que reconoce que sí tienen el sentido de detectar una situación de riesgo, de mucho peligro, y de decir “eso puede hacer daño”.

¿Cuál es el gadget más apreciado por un hombre del tiempo? Curiosamente, ha escogido un termómetro de mano que se pueda llevar a cualquier lugar para poder medir la temperatura del lugar donde esté: “Recordad que la temperatura del móvil no es la real, es una previsión”.

¿Qué preferiría, Gori, ver una aurora boreal o un eclipse? Dice que nunca ha visto una aurora boreal en persona y que le encantaría hacerlo, pero que también tiene ganas de ver el eclipse que llegará este año: “No puedo elegir”.

Otro usuario ha querido ser más original y le ha preguntado si es cierto que te mojas más o menos cuando corres bajo la lluvia. Y él le ha respondido con detalles: “Depende de las condiciones porque si es una lluvia con ventisca que te viene de cara y corres, te mojas más. Pero si es una lluvia normal que cae casi verticalmente creo que, si corres, te mojas menos”.

El momento más divertido ha venido cuando han querido saber si es verdad que el cabello te crece con más fuerza si te lo cortas en luna llena. “No, no, no y no. Es un mito, un mito”, ha insistido como punto final de este video que ha hecho gracia.