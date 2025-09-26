3CatInfo se encuentra en pleno proceso de adaptación ahora que han estrenado los nuevos informativos, con un diseño y una tecnología totalmente renovados. Los cambios siempre cuestan y esto se evidenció en la primera emisión del TN Vespre de esta etapa que justo inician, cuando muchos telespectadores criticaron varios aspectos. La opinión fue unánime respecto a los mapas de la sección de El Temps, los cuales no gustaron porque no se veía ni se entendía nada. Ahora, una semana después, han hecho caso a aquello que dice que la audiencia es soberana y han modificado los gráficos de los mapas.

La encargada de justificar esta modificación ha sido Gemma Puig, quien ha explicado por qué han tenido que retroceder en la idea que habían tenido al principio: «Hoy hemos ajustado, de nuevo, los mapas del tiempo. En el espacio de El Temps no solo habíamos hecho un cambio de gráfico en cuanto a los colores como se ha hecho en el 3CatInfo, sino que nosotros internamente también hemos cambiado la manera tecnológica de generar estos mapas«.

Es por ello, dice, que durante toda esta semana hemos ido viendo que hemos ido haciendo modificaciones cada día: «Hemos ido cambiando algo porque teníamos un cambio tecnológico que iba avanzando y hoy estrenamos estos nuevos mapas, que esperamos que mejoren la visibilidad y nos acerquen más al territorio«.

Así quedan los nuevos mapas de El Temps de 3Cat

Los telespectadores han agradecido que les hayan hecho caso | 3Cat

Después, en la visualización de la previsión de los siguientes días, todo se veía más claro. «Estos nuevos mapas que hemos hecho a partir de las aportaciones de la audiencia, hemos visto que era necesario hacer un cambio en cuanto al diseño gráfico y a la información«, añadió. «Me ha gustado el color azul del mar y unos cuantos cambios que habrán notado», dijo en Toni Cruanyes. Y ella le dio la razón: «Esperamos que sí«.

El Temps ha cambiado de diseño gráfico también para la previsión de los siguientes días | 3Cat

¿Qué opinan los telespectadores de los nuevos mapas de El Temps?

Como era de esperar, la reacción de los telespectadores ha sido muy positiva. Eran ellos quienes se habían llevado las manos a la cabeza cuando vieron que los mapas no se entendían mucho. Ahora, ante esta modificación, aplauden que hagan caso del feedback: «¡Genial que escuchen a la audiencia! Lo han mejorado muchísimo, me gusta el resultado«.

«Esto ya es otra cosa… se puede mejorar más, pero es un comienzo», «Mucho mejor«, «Rectificar es de sabios» o «Ahora lucen bien» son solo algunos de los muchos comentarios positivos que ha recibido la cadena pública catalana.

Genial que escoltin l’Audiència! Ho han millorat moltíssim, m’agrada el resultat!! — Mononokkeee (@mononokkeee) September 25, 2025

Això ja és un altre cosa.. es pot millorar més però és un començament. — Dalubai 🌟 だるばい (@Dalubai8) September 25, 2025

Molt millor!! — Gonzalo Alcaraz Ruiz (@gonzalo_alcaraz) September 26, 2025

Ara fan goig 😍 — Àlex (@alex_auale) September 25, 2025

También ha habido personas que consideran que todavía deberían mejorarse un poco, pero la gran mayoría se muestra encantada: «Ya solo queda que miren de solucionar la confusión entre la lluvia y las flechas del viento, que cuesta distinguirlas«, han pedido también.

Ja només queda que mirin de solucionar la confusió entre la pluja i les fletxes del vent, que costen de distingir — Josep (@haikujosep) September 25, 2025

Con todo, una cadena que reacciona y se adapta a las necesidades de la audiencia.