3CatInfo es troba en ple procés d’adaptació ara que han estrenat els nous informatius, amb un grafisme i una tecnologia totalment renovades. Els canvis sempre costen i això es va evidenciar en la primera emissió del TN Vespre d’aquesta etapa que tot just inicien, quan molts teleespectadors van criticar diversos aspectes. L’opinió va ser unànime pel que fa als mapes de la secció d’El Temps, els que no van agradar perquè no es veia ni s’entenia res. Ara, una setmana després, han fet cas a allò que diu que l’audiència és sobirana i han modificat els gràfics dels mapes.
L’encarregada de justificar aquesta modificació ha estat Gemma Puig, que ha explicat com és que han hagut de fer marxar enrere en la idea que havien tingut en un principi: “Avui hem ajustat, de nou, els mapes del temps. A l’espai d’El Temps no només havíem fet un canvi de gràfic pel que fa als colors com s’ha fet al 3CatInfo, sinó que nosaltres internament també hem canviat la manera tecnològica de generar aquests mapes“.
És per això, diu, que durant tota aquesta setmana hem anat veient que hem anat fent modificacions cada dia: “Hem anat canviant alguna cosa perquè teníem un canvi tecnològic que anava avançant i avui estrenem aquests mapes nous, que esperem que millorin la visibilitat i ens acostin més al territori“.
Després, en la visualització de la previsió dels següents dies, tot es veia més clar. “Aquests mapes nous que hem fet a partir de les aportacions de l’audiència, hem vist que calia fer un canvi pel que fa al grafisme i a la informació“, ha afegit. “M’ha agradat el color blau del mar i uns quants canvis que hauran notat”, ha dit en Toni Cruanyes. I ella li ha donat la raó: “Esperem que sí“.
Què opinen els teleespectadors dels nous mapes d’El Temps?
Com era d’esperar, la reacció dels teleespectadors ha estat molt positiva. Eren ells els qui s’havien posat les mans al cap quan havien vist que els mapes no s’entenien gaire. Ara, davant d’aquesta modificació, aplaudeixen que facin cas del feedback: “Genial que escoltin l’audiència! Ho han millorat moltíssim, m’agrada el resultat“.
“Això ja és un altra cosa… es pot millorar més, però és un començament”, “Molt millor“, “Rectificar és de savis” o “Ara fan goig” són només alguns dels molts comentaris positius que ha rebut la cadena pública catalana.
Genial que escoltin l’Audiència! Ho han millorat moltíssim, m’agrada el resultat!!— Mononokkeee (@mononokkeee) September 25, 2025
Això ja és un altre cosa.. es pot millorar més però és un començament.— Dalubai 🌟 だるばい (@Dalubai8) September 25, 2025
Molt millor!!— Gonzalo Alcaraz Ruiz (@gonzalo_alcaraz) September 26, 2025
Ara fan goig 😍— Àlex (@alex_auale) September 25, 2025
També n’hi ha hagut de persones que consideren que encara s’haurien d’arreglar una mica, però la gran majoria es mostren encantats: “Ja només queda que mirin de solucionar la confusió entre la pluja i les fletxes del vent, que costen de distingir“, han demanat també.
Ja només queda que mirin de solucionar la confusió entre la pluja i les fletxes del vent, que costen de distingir— Josep (@haikujosep) September 25, 2025
Amb tot, una cadena que reacciona i s’adapta a les necessitats de l’audiència.