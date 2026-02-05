Gori Masip s’ha convertit en una de les estrelles de la nova vida de l’espai d’El Temps als TN de TV3. El meteoròleg més jove dels telenotícies ha creat una allau de fans que aplaudeixen la seva manera de fer els pronòstics, una simpatia que ha explotat en el vídeo que acaba de publicar-se a les xarxes socials de 3Cat. Amb motiu del Dia Mundial de l’Home i la Dona del Temps, ha respost set preguntes sobre la seva vida que li han fet els teleespectadors.
La que més gràcia ha fet? Si Gori és el seu nom real o un d’artístic. Ell, mort del riure, ha deixat clar que és el nom real encara que és cert que no és el que apareix en el seu DNI: “La història és bastant curiosa perquè al DNI no posa això, sinó que hi posa Gregori”.
Una altra noia ha volgut saber què ha estudiat exactament per arribar a ser meteoròleg, el que ha respost amb orgull: “He estudiat Geografia i el màster en Meteorologia i Ciències del Clima”. És cert això que diuen que els meteoròlegs té un sisè sentit? És una bona pregunta, ja que reconeix que sí que tenen el sentit de detectar una situació de risc, de molt perill, i de dir “això pot fer mal”.
Gori Masip es mulla davant les preguntes més divertides dels teleespectadors
Quin és el gadget més apreciat per un home del temps? Curiosament, ha escollit un termòmetre de mà que es pugui emportar a qualsevol lloc per poder mesurar la temperatura del lloc on sigui: “Recordeu que la temperatura del mòbil no és la real, és una previsió”.
Què preferiria, el Gori, veure una aurora boreal o un eclipsi? Diu que no ha vist mai una aurora boreal en persona i que li encantaria fer-ho, però que també té ganes de veure l’eclipsi que arribarà aquest any: “No puc triar”.
Un altre usuari ha volgut ser més original i li ha preguntat és cert que et mulles més o menys quan corres sota la pluja? I ell li ha respost amb detalls: “Depèn de les condicions perquè si és una pluja amb ventada que et ve de cara i corres, et mulles més. Però si és una pluja normal que cau gairebé verticalment crec que, si corres, et mulles menys”.
El moment més divertit ha vingut quan han volgut saber si és veritat que els cabells et creixen amb més força si te’ls talles en lluna plena? “No, no, no i no. És un mite, un mite”, ha insistit com a punt final d’aquest vídeo que ha fet gràcia.