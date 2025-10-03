‘Clímax’ torna a 3Cat amb cites més gamberres i sense atracció física

3Cat ha renovat Clímax per a una tercera temporada, cosa que demostra que el dating show més gamberro de la plataforma funciona. L’encàrrec de fer un programa de cites trencador ha agradat al públic d’EVA, el canal de continguts per a joves de la cadena pública catalana. En aquesta ocasió, tindran una doble emissió setmanal i una mecànica completament renovada. Amb un plató nou, ara la paraula serà l’arma de seducció principal en les converses digitals que hauran de mantenir.
Ja són més de 200 els catalans que han buscat l’amor a través d’aquest espai, el que sempre sorprèn gràcies a uns cupidos tan impressibles com Gerard Querol Gerry i Carla Junyent al capdavant. Aquí hi trobarem un to desacomplexat, inclusiu i amb una mirada feminista, no romàntica i LGTBIQ+ friendly.
Quines novetats tindrà Clímax en la seva tercera temporada?
Des de la productora que s’encarrega del projecte, La Bombilla Media, expliquen en què consistirà la principal novetat d’aquesta tercera temporada. A partir d’ara, els teleespectadors que connectin amb l’espai que es pot veure cada dimarts a la plataforma i Youtube s’adonaran que la veu és molt important. Cada setmana, el protagonista coneixerà dos pretendents a través de dos fils telefònics a qui no podrà veure.
Cada aspirant comptarà amb el suport d’un dels presentadors, que defensaran cadascun el seu candidat per aconseguir que sigui l’escollit. I, com ja passava, un cupido VIP ajudarà el protagonista a conèixer els pretendents i prendre la decisió d’amb qui vol fer match. El càsting continua obert, així que tots aquells joves d’entre 18 i 30 anys que vulguin poden inscriure’s per trobar l’amor d’una manera diferent si omplen el formulari de la web oficial.
I què diuen els presentadors d’aquest programa? El Gerry està content que hi hagi novetats, ja que això sempre va bé per atraure l’atenció del públic: “El programa aporta canallisme i distensió, però sense caure en la banalitat. No deixem de tocar temes importants que cal afrontar”. Clímax ha tingut una millora “profunda”, diu, per poder adaptar-se als nous temps i poder oferir un contingut “més madur i atractiu”.
La Carla, per la seva banda, està d’acord que ara estaran més alineats amb els nous hàbits de consum i les noves tendències: “Ara hi ha més programes de cites en català, però el nostre continua sent únic, amb un to fresc i inimitable. Ens espera una temporada brutal, molt divertida i que enganxarà el públic“.