La 2 Cat vol adreçar-se a tots els teleespectadors del país sense excepció, per la qual cosa han pensat que podria tenir tirada emetre el partit de la selecció espanyola de futbol amb la retransmissió en català. Així de primeres pot sobtar aquesta barreja, però 60.000 persones s’han enganxat a la Roja durant la nit de dimarts amb David Figueira i Chapi Ferrer al capdavant del programa.
No és una dada massa bona, però, ja que només suposa un 3,2% de la quota de pantalla de la nit… que queda molt i molt per sota de la xifra que ha obtingut TVE amb la retransmissió habitual en castellà que lidera amb un espectacular 22,2% i 417.000 teleespectadors. Per tant, queda clar que els fans de la selecció volen veure els partits com sempre, a la cadena de sempre i en castellà com sempre.
TV3 guanya la retransmissió de la Roja en català de La 2 Cat
I què ha fet TV3 mentrestant? Molts dels qui no volien veure el partit de classificació per al mundial Espanya-Bulgària, han connectat amb el Sense Ficció que han emès sobre Gaza des de dins. Aquí, oferien una visió de la guerra proporcionada pels periodistes atrapats en els combats. Amb un enfocament narratiu únic, combinaven les imatges que els reporters van enregistrar de la zona de conflicte amb material addicional, gravat des de l’evacuació dels periodistes, mentre intenten reconstruir les seves vides. La idea ha agradat al 9% del share o, el que és el mateix, un total de 153.000 teleespectadors.
El Sense ficció sobre Gaza ha superat la retransmissió de la Roja en català, sí, però ha quedat relegat al tercer lloc del rànquing de més vistos del prime time perquè El Hormiguero els ha superat per la mínima (un 9,1% de share, només una dècima més que la cadena catalana). També és cert que el programa de Pablo Motos tenia una convidada tan potent com Susanna Griso, que continua parlant de la seva boda pels diferents platós. Els quarts? La gala de Supervivientes que s’ha d’acontentar amb un 8,3%.
Una competició que torna a ser ferotge i que ha tingut un líder clar, una TVE que continua triomfant amb la retransmissió dels partits de futbol de la selecció espanyola en castellà. Estaran contents perquè han sumat 60.000 teleespectadors extra gràcies a l’experiment de retransmetre-ho en català a través de La 2 Cat, però encara queden lluny dels objectius que deuen haver-se marcat amb aquesta novetat.