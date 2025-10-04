3Cat es prepara per a l’arribada de les novetats del mes d’octubre. La cadena pública catalana estrenarà noves sèries, temporades i programes diversos per a tots els públics. Quins són els continguts destacats que arribaran els pròxims dies a 3Cat?
Entre els títols més destacats de la graella es troba la tercera temporada de La Travessa. Laura Escanes tornarà a posar-se al capdavant del concurs d’aventures més extrem de TV3 el pròxim 9 d’octubre amb La Travessa: expedició Ponent, on les 10 parelles de concursants travessaran el territori des del Delta de l’Ebre fins a la Vall d’Aran en una ruta de més de 300 quilòmetres que els posarà a prova tant en l’àmbit físic com el mental. El premi? 20.000 euros, doblant el que van oferir per a la primera temporada del programa.
Una nova sitcom arriba a TV3 després de disset anys
La casa nostra és un dels projectes que més expectació genera. Fa mesos que se’n parla del nou projecte de Dani de la Orden a TV3. El creador de Casa en flames tenia al davant el repte de recuperar el gènere de les sitcoms després de disset anys des que va sortir a la llum 13 anys i un dia. La cadena catalana ha estat casa d’un títol insuperable, Plats Bruts, i per tant el retorn de la comèdia de situació té un llistó molt alt per superar. Aquesta comèdia romàntica protagonitzada per Marc Rius, Llum Barrera, Betsy Túrnez, Paula Malia, Núria Casas, Adrian Grösser i Albert Ribalta explica la història d’un noi que comparteix pis amb un amic i que d’un dia per l’altre veu com els seus pares tornen a viure a casa seva. També s’hi suma la Berta, la seva veïna; la Candela, propietària del bar i la seva exparella, la Rut. Tota aquesta història s’estrenarà a la plataforma el pròxim 22 d’octubre.
L’entreteniment no faltarà aquest mes d’octubre a 3Cat. El dia 13 arribarà la segona temporada de Vintage, una sèrie de comèdia protagonitzada per Abel Folk, Lluís Villanueva, Carme Pla, Diana Gómez i que aquesta temporada incorpora el fitxatge de Sílvia Abril, que ben segur donarà molt joc. Aquest projecte posa els seus personatges a debatre situacions molt divertides i temes com els conflictes generacionals, les relacions sexoafectives i la maduresa, entre d’altres.
‘Crims’ arriba al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
Carles Porta i la crònica negra arriben el 13 d’octubre al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya que se celebra anualment a Sitges. Aquí s’emetrà l’edició especial del capítol El doble crim de Bellvitge, un cas que es trasllada a l’any 2004 quan després d’un incendi en un pis del barri de Bellvitge identifiquen que les dues víctimes eren dues agents en pràctiques del Cos Nacional de la Policia.
3Cat estrenarà el dia 15 d’octubre la sèrie documental en format pòdcast titulat En defensa de Companys. Coincidint amb el 85è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys, es presentarà un relat dels últims dies de la figura de Companys narrat per l’actor Pere Arquillué i amb el testimoni sonor de Ramon de Colubí.
En format pòdcast també arribarà la segona temporada de Ho he superat. Un videopòdcast conduït per Xantal Llavina que porta personatges públics per parlar dels moments més difícils de la seva vida. Quins famosos passaran pel plató? Miki Núñez, Sandro Rosell, Bojan Krkic, Núria Bacardit, Albert Llovera, Pep Sala, Laia Sanz i Marc Marginedas.
Quins documentals arriben aquest mes a 3Cat?
Aquest mes hi ha dos títols documentals que s’emetran a TV3. D’una banda, la història del jugador de bàsquet Charles Thomas serà protagonista del Nits sense ficció el dia 7 d’octubre. Temps mort explora la desaparició del jugador després d’una lesió, què se’n va fer i per què va desaparèixer quan estava en el seu millor moment?
El 28 d’octubre arribarà un documental amb el segell de 3Cat. Memòria de l’heroïna posa veu a una generació perduda de finals del segle passat afectats pel consum d’heroïna o que van tenir experiències properes amb la sida. Un espai que aborda temes delicats i l’estigma que comporta parlar i recordar les seves històries.
Novetats per al públic infantil
Pel que fa als més petits de la casa, arriba un nou personatge al Super3. Es tracta de la Tat, que acompanyarà el Titó i el John C en les seves aventures. La Tat és la persona que posa les veus i mou els ninos del programa.
Els fans de l’univers Bola de Drac també podran gaudir de novetats. Aquest 13 d’octubre s’estrena la quarta temporada de Bola de Drac Súper amb 30 nous capítols doblats per primera vegada en català.
També la plataforma EVA estrena continguts aquest octubre amb la tercera temporada del videopòdcast No cardis amb Núria Simón, Ona Jou i Joana Cabratosa, membres de Can Putades. Així mateix, hi haurà doble sessió de Clímax. El programa de cites augmenta la dosi i emetrà dos capítols, dissabtes i diumenges al vespre en una tercera temporada que estrena nou plató i un format renovat de cites.
La Champions femenina torna a 3Cat
L’aposta per l’esport femení és ferma i la Champions torna a 3Cat aquesta temporada. Els partits de Champions League del Barça femení podran seguir-se a TV3 i a la plataforma 3Cat. D’una banda, el partit contra l’AS Roma del 15 d’octubre i el partit contra el Chelsea el 20 de novembre, tots dos a partir de les 21:00. També es podrà seguir a través d’Esport3 i la plataforma els partits del Reial Madrid contra l’AS Roma i contra el Paris FC. Tot plegat, un ventall molt ample de programació per a tots els públics.