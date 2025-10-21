Bones notícies per a TV3. Vintage, la comèdia sobre boomers, torna a donar-los una bona alegria. Des que han estrenat la segona temporada, que està sostinguda per bones xifres d’audiència i un millor feedback dels teleespectadors. La idea ha agradat, i molt, cosa que ha tornat a demostrar-se aquest dilluns amb l’emissió del tercer i quart capítol. Amb un 14,6% i un 14,1% respectivament, han arribat als gairebé 250.000 teleespectadors.
Aquesta dada els ha fet líders del prime time i té mèrit, tenint en compte que la competència era bona. A TVE, per exemple, La Revuelta de David Broncano entrevistava a la mateixa hora un polític tan mediàtic com Gabriel Rufián. Doncs han interessat més les cites ràpides del Genís, per això, ja que el d’ERC només ha obtingut l’11,1% de la quota de pantalla.
El següent classificat en aquesta lluita ha estat Telecinco i l’última hora de Supervivientes, que assoleix un 6,7%. I, encara més per sota, El Hormiguero de Pablo Motos que amb Luis de la Fuente només ha fet un 5,2% de share. Per sobre ha quedat First Dates, fins i tot, cosa que demostra el mal resultat del programa de les formigues. La 2 Cat continua enfonsada amb la pel·lícula d’El Padrino de Mario Puzo que es queda molt lluny amb un 4,2%.
Gabriel Rufián explica què hi ha de cert en el seu vídeo ballant amb Ester Expósito
Gabriel Rufián havia estat protagonista d’un vídeo que s’ha viralitzat molt aquesta setmana, ja que se’l veia ballar en una discoteca amb la cantant Ester Expósito. Com era d’esperar, el presentador li ha preguntat sobre aquest tema. Són amics o va ser una trobada casual? “Ella va ballar amb tothom, simplement a mi em va tocar un minut i em van gravar amb ella… però sense res més“. El polític estava amb uns amics celebrant una boda i van coincidir amb un altre grup del que ella formava part: “Tot es magnifica per l’exposició pública que tenim, però recordem que robar és pitjor que ballar“.
En un altre moment de l’entrevista, també va voler respondre la pregunta de quants diners té al banc. Potser molts no s’ho creuen, però l’independentista va dir que té 28.000 € al compte perquè s’acaba de comprar un cotxe de segona mà i té una hipoteca. I el tema del sexe? “En els últims 30 dies, només tindria una puntuació d’un 6” -cal recordar que cada relació sexual dona 1 punt-.
Què ha passat al quart capítol de Vintage?
El Genís, seguint el consell de la Pie, ha anat a un bar dels que organitzen cites ràpides. L’experiència ha estat un fracàs, evidentment, ja que ha trobat que set minuts per conèixer algú és molt poc. Encara que la idea no l’entusiasma, es deixa convèncer per obrir-se un perfil a Tinder. I, mentrestant, a l’escola del Gunnar hi ha jornada de portes obertes per als avis.
Tot i que la Norma li havia amagat al Paco, ell ho descobreix i decideix anar-hi per “explicar-los als nanos la meva experiència vital i cantar-los les cançons que vaig aprendre de petit”. Quan la mestra exposa que la tradició de fer cagar el tió valida la violència, esclata el conflicte. Amb tot, una sèrie que agrada al públic adult i que també fa gràcia als més joves perquè hi veuen reflectits els seus pares amb problemes per a la tecnologia i per adaptar-se a les modernitats del món i la societat actual. De moment, una idea que ha agradat i que continua enganxant el públic generalista de la cadena.