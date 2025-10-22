El talent interpretatiu català és molt versàtil i les cares que han passat per sèries mítiques de la televisió pública catalana també omplen les butaques de les sales de teatre més conegudes del país. Com si fos ahir, la sèrie diària de TV3, fa nou temporades que lidera els migdies de la cadena i per les seves històries i trames quotidianes han passat actors i actrius molt estimats pels espectadors. Figures que formen part de la història i l’arxiu de TV3 i joves que s’han incorporat aquesta temporada i que tenen entre mans trames molt complicades i incòmodes. De fet, hi ha quatre dones amb fort caràcter al Comsi que els darrers mesos han coincidit en una obra teatral que ha triomfat al Teatre Nacional de Catalunya.
‘Marie, la roja’ al TNC i quatre actrius de ‘Com si fos ahir’
Molts actors i actrius de Com si fos ahir també triomfen al teatre, de fet, la sèrie és una oportunitat de poder treballar en un espai televisiu alhora que poden continuar participant en projectes teatrals de renom, entre ells, l’obra Marie, la roja, estrenada al TNC el passat mes de març. Allà han coincidit quatre dones amb papers molt potents aquesta temporada al Comsi. Però quin és l’argument de l’obra? Dirigida per Ester Villamor i amb la dramatúrgia de Carles Mallol -un dels guionistes de la sèrie de TV3-, narra la història d’una dona empresonada i acusada per l’agressió a un policia en una manifestació.
Qui són les quatre actrius que coincideixen també a ‘Com si fos ahir’ aquesta temporada?
L’actriu que dona vida a la protagonista de Marie, la roja és la Carlota Olcina, que a la ficció catalana interpreta el paper de Cristina, sòcia de la Barnateca i amb un caràcter fort i controlador. La darrera temporada va estar implicada en més d’una trama intensa, sobretot per la relació amb l’Eugeni (Oriol Vila), el gran seductor. Aquests primers mesos de temporada també ho està passant malament, però per culpa del seu exmarit. El Quique (Biel Duran) ha decidit investigar la paternitat de l’Adrià, el fill que va tenir amb la Cristina, i les seves paranoies l’han portat a qüestionar fins i tot la fidelitat de la Cristina, que ja en té prou amb els seus problemes per a suportar les bogeries i inseguretats del Quique.
A l’obra de teatre també coincideix amb altres companyes de repartiment del Comsi, com un dels fitxatges de la nova temporada. Mercè Arànega, qui fa el peculiar paper de Diana a la sèrie de sobretaula, ha estat una de les grans incorporacions i la seva trama manté els fans enganxats a la pantalla, si més no, sembla que està jugant amb la seva suposada mort i porta la seva filla Nina i l’Ivan (Roger Coma) com dos gossets desbocats.
En aquesta obra guionitzada per Carles Mallol també hi ha un dels personatges fundacionals de la sèrie. Meritxell Huertas interpreta el paper de Gina, una dona que ha demostrat tenir cert caràcter tot i que sovint pot ser beneita. Els guionistes del Comsi, però, l’han posat en una situació delicada aquesta temporada. Per culpa d’un joc infantil del Jordi (Andrés Herrera) i el Miquel (Eduard Farelo), va rebre un tret amb una escopeta de balins que ha afectat la seva audició. Els dos implicats intenten amagar tan bé com poden la seva possible implicació i la Gina, d’altra banda, buscar culpables fins i tot sota les pedres. Ara bé, aquesta setmana podria haver trobat una pista que la porti cap a un grup de joves que aparentment són culpables.
Una jove incorporació amb una trama desagradable
Aquestes tres actrius que fa anys que formen part de les sèries i els teatres catalans han coincidit al TNC amb un dels fitxatges més recents del primer trimestre de la sèrie de TV3. La Tai Fati interpreta el paper de l’Aina, la nova alumna predilecta del màster del Salva (Ernest Villegas). La jove estudiant ha demostrat ser molt fan dels casos del seu professor, però la seva admiració han portat el Salva a prendre’s unes confiances molt estranyes. El suposat home perfecte que tothom posaria la mà al foc per ell ha demostrat una cara més aviat fosca i desagradable per la manera com tracta l’Aina.
Ella, visiblement incòmoda, ha deixat caure diversos cops que no ho veu del tot normal, però sembla que la influència de l’advocat i les ganes d’aprendre són molt més fortes. Com acabarà la seva trama? Sigui com sigui, aquestes quatre actrius, tot i no tenir trames entrelligades a Com si fos ahir, han compartit l’escenari de la Sala petita del TNC unes setmanes amb una obra que recupera l’obra de Rosa Maria Arquimbau, una de les escriptores catalanes més sonades del segon terç del segle XX.