Els personatges de Com si fos ahir tenen unes personalitats força marcades i és difícil veure’ls sortir dels patrons establerts. Cadascú té les seves peculiaritats i les trames que els hi posen, tot i que puguin ser complicades, mantenen la seva essència habitual. Ara bé, aquesta novena temporada de la sèrie de TV3 els fans estan molt estranyats amb el gir que ha donat un dels personatges més políticament correctes. El Salva (Ernest Villegas) sempre ha semblat un home professional, bon amic, intel·ligent i fidel amb les persones que s’estima. És un d’aquells personatges entranyables i les seves trames no són problemàtiques, fins que ha conegut una noia jove que ha degradat la seva actitud completament. Què ha passat amb el Salva i per què ha evolucionat de manera tan negativa?
L’evolució del Salva: de ser correcte a fer mirades lascives cap a una jove
El personatge del Salva sempre ha anat lligat al de la Marta (Sílvia Bel). Conformen una parella curiosa perquè és cert que costa una mica entendre el caràcter peculiar de la seva xicota. En el final de la darrera temporada els fans de la ficció els van veure patir per culpa d’un seguit de decisions de la Marta molt qüestionables, entre elles, fer-se amiga del pare maltractador del Joel (Gerard Navarro), l’Esteve (Tucho Garçon). L’home va segrestar la Marta i els espectadors van patir fins a l’últim segon per la seva vida. Amb el comiat del Joel, que se’n va anar de Barcelona amb la seva mare, semblava que la parella podria resoldre els seus problemes d’una vegada per totes. Res més enllà de la realitat.
El Salva és advocat, de fet, és molt bo fent la seva feina i els amics del Reina Sibil·la sempre se n’aprofiten per preguntar qüestions i dubtes legals. Aquesta novena temporada, però, s’ha estrenat com a professor d’un màster i aquest extra de feina l’ha fet anar de bòlit. Ha estat en aquestes classes del màster on ha conegut l’Aina (Tai Fati), una alumna que ha demostrat ser molt fan dels seus casos. Veient les atencions que ha rebut de la noia i mirant-la més enllà de l’estrictament professional, el Salva ha anat canviant el seu comportament cap a una situació més aviat incòmoda i lasciva.
Els primers avisos vermells
L’Aina ho ha verbalitzat diversos cops, la manera en què el Salva parla amb ella, amb paraules encoratjadores, volent-la sempre a prop i exigint el màxim sabent que és una alumna, han estat les primeres alarmes. Però qui pensaria que el Salva podria fer alguna cosa per incomodar una noia jove amb ganes d’aprendre? Fins i tot la Patri (Lua Amat) l’ha defensat davant els dubtes de la noia que no sabia si eren imaginacions seves. La influència del Salva cap a l’Aina és poderosa i la noia cada cop és més conscient que hi ha alguna cosa estranya. La setmana anterior el Salva va demanar-li que es fessin una selfie per enviar-la al grup dels estudiants del màster. La part més fastigosa de tot plegat? Quan l’Aina va enviar-li la fotografia, ell es va posar a mirar-la amb uns ulls més aviat lascius, dirigint els ulls a l’escot de l’alumna.
Un sopar romàntic més enllà de la feina
Sembla que l’obsessió del Salva per l’Aina és cada cop més gran. L’advocat va convidar-la a sopar per comentar una proposta per a un judici, ella no ho veia clar i com era d’esperar, el sopar va ser d’allò més incòmode. El Salva va agafar-li la mà i no va deixar d’omplir-li el cap de comentaris macos i de reaccionar de manera repentina quan la noia intentava posar límits.
De fet, aquesta setmana ella ha rebutjat una altra feina perquè sap que amb el Salva està aprenent més que en cap altre lloc. El seu xicot no hi està d’acord i creu que ella hauria de deixar la feina. Com pot haver canviat tantíssim el Salva? Travessarà algun límit imperdonable o els guionistes el podran reconduir?
L’evolució d’un personatge amb un pasat molt fosc a ‘La Riera’
Com si fos ahir va aparèixer a TV3 després del final de La Riera, una altra sèrie de sobretaula molt tèrbol i plena de truculència. Allà, les morts i els drames eren molt més freqüents, però es pot establir un petit vincle entre un dels cuiners del restaurant i el Salva. Parlem del Mauri Riera, interpretat per l’actor Francesc Lucchetti. Un home de la vella escola que, tot i mantenir un perfil correcte durant la sèrie, -com podria ser el cas del Salva-, després amagava un passat molt fosc: era pederasta.
Evidentment, la truculència de La Riera no s’assembla a les trames i les històries dramàtiques del Comsi, però es pot elaborar cert vincle amb el Salva, un home aparentment formal que ha canviat dràsticament aquesta temporada. Com acabarà la seva trama amb l’Aina? Ara per ara, els seguidors de la ficció seguiran ben enganxats a la trama.