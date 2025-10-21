Los personajes de Com si fos ahir tienen personalidades bastante marcadas y es difícil verlos salirse de los patrones establecidos. Cada uno tiene sus peculiaridades y las tramas que les ponen, aunque puedan ser complicadas, mantienen su esencia habitual. Sin embargo, esta novena temporada de la serie de TV3 los fans están muy extrañados con el giro que ha dado uno de los personajes más políticamente correctos. Salva (Ernest Villegas) siempre ha parecido un hombre profesional, buen amigo, inteligente y fiel con las personas que ama. Es uno de esos personajes entrañables y sus tramas no son problemáticas, hasta que ha conocido a una chica joven que ha degradado su actitud completamente. ¿Qué ha pasado con Salva y por qué ha evolucionado de manera tan negativa?

La evolución de Salva: de ser correcto a hacer miradas lascivas hacia una joven

El personaje de Salva siempre ha estado ligado al de Marta (Sílvia Bel). Forman una pareja curiosa porque es cierto que cuesta un poco entender el carácter peculiar de su novia. En el final de la última temporada los fans de la ficción los vieron sufrir por culpa de una serie de decisiones de Marta muy cuestionables, entre ellas, hacerse amiga del padre maltratador de Joel (Gerard Navarro), Esteve (Tucho Garçon). El hombre secuestró a Marta y los espectadores sufrieron hasta el último segundo por su vida. Con la despedida de Joel, que se fue de Barcelona con su madre, parecía que la pareja podría resolver sus problemas de una vez por todas. Nada más lejos de la realidad.

Com ha pogut canviar tant el personatge del Salva a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Salva es abogado, de hecho, es muy bueno haciendo su trabajo y los amigos del Reina Sibil·la siempre se aprovechan para preguntarle cuestiones y dudas legales. Esta novena temporada, sin embargo, se ha estrenado como profesor de un máster y este extra de trabajo lo ha vuelto loco. Ha sido en estas clases del máster donde ha conocido a Aina (Tai Fati), una alumna que ha demostrado ser muy fan de sus casos. Viendo las atenciones que ha recibido de la chica y mirándola más allá de lo estrictamente profesional, Salva ha ido cambiando su comportamiento hacia una situación más bien incómoda y lasciva.

L’Aina (Tai Fati) és una alumna del màster del Salva a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Las primeras señales de aviso

Aina lo ha verbalizado varias veces, la manera en que Salva habla con ella, con palabras alentadoras, queriéndola siempre cerca y exigiendo el máximo sabiendo que es una alumna, han sido las primeras alarmas. ¿Pero quién pensaría que Salva podría hacer algo para incomodar a una chica joven con ganas de aprender? Incluso Patri (Lua Amat) lo ha defendido ante las dudas de la chica que no sabía si eran imaginaciones suyas. La influencia de Salva hacia Aina es poderosa y la chica cada vez es más consciente de que hay algo extraño. La semana anterior Salva le pidió que se hicieran una selfie para enviarla al grupo de estudiantes del máster. ¿La parte más desagradable de todo esto? Cuando Aina le envió la fotografía, él se puso a mirarla con unos ojos más bien lascivos, dirigiendo la mirada al escote de la alumna.

L’Aina se sent incomoda per la proximitat i les accions del Salva a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una cena romántica más allá del trabajo

Parece que la obsesión de Salva por Aina es cada vez mayor. El abogado la invitó a cenar para comentar una propuesta para un juicio, ella no lo veía claro y como era de esperar, la cena fue de lo más incómoda. Salva le cogió la mano y no dejó de llenarle la cabeza de comentarios bonitos y de reaccionar de manera repentina cuando la chica intentaba poner límites.

El Salva es pren moltes confiances amb l’Aina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

De hecho, esta semana ella ha rechazado otro trabajo porque sabe que con Salva está aprendiendo más que en ningún otro lugar. Su novio no está de acuerdo y cree que ella debería dejar el trabajo. ¿Cómo ha podido cambiar tantísimo Salva? ¿Traspasará algún límite imperdonable o los guionistas lo podrán reconducir?

La evolución de un personaje con un pasado muy oscuro en ‘La Riera’

Com si fos ahir apareció en TV3 después del final de La Riera, otra serie de sobremesa muy turbia y llena de truculencia. Allí, las muertes y los dramas eran mucho más frecuentes, pero se puede establecer un pequeño vínculo entre uno de los cocineros del restaurante y Salva. Hablamos de Mauri Riera, interpretado por el actor Francesc Lucchetti. Un hombre de la vieja escuela que, aunque mantenía un perfil correcto durante la serie, -como podría ser el caso de Salva-, después escondía un pasado muy oscuro: era pederasta.

Francesc Luccheti feia el paper de Mauri a ‘La Riera’ | 3Cat.

Evidentemente, la truculencia de La Riera no se asemeja a las tramas y las historias dramáticas del Comsi, pero se puede elaborar cierto vínculo con Salva, un hombre aparentemente formal que ha cambiado drásticamente esta temporada. ¿Cómo terminará su trama con Aina? Por ahora, los seguidores de la ficción seguirán bien enganchados a la trama.