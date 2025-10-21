Buenas noticias para TV3. Vintage, la comedia sobre boomers, vuelve a darles una buena alegría. Desde que han estrenado la segunda temporada, que está sostenida por buenos números de audiencia y un mejor feedback de los telespectadores. La idea ha gustado, y mucho, lo que se ha vuelto a demostrar este lunes con la emisión del tercer y cuarto capítulo. Con un 14,6% y un 14,1% respectivamente, han alcanzado casi los 250.000 telespectadores.

Este dato los ha hecho líderes del prime time y tiene mérito, teniendo en cuenta que la competencia era buena. En TVE, por ejemplo, La Revuelta de David Broncano entrevistaba a la misma hora a un político tan mediático como Gabriel Rufián. Sin embargo, han interesado más las citas rápidas de Genís, ya que el de ERC solo ha obtenido el 11,1% de cuota de pantalla.

El siguiente clasificado en esta lucha ha sido Telecinco y la última hora de Supervivientes, que alcanza un 6,7%. Y, aún más por debajo, El Hormiguero de Pablo Motos que con Luis de la Fuente solo ha hecho un 5,2% de share. Por encima ha quedado First Dates, incluso, lo que demuestra el mal resultado del programa de las hormigas. La 2 Cat continúa hundida con la película de El Padrino de Mario Puzo que se queda muy lejos con un 4,2%.

Vintage continúa dando alegrías a TV3

Gabriel Rufián explica qué hay de cierto en su vídeo bailando con Ester Expósito

Gabriel Rufián había sido protagonista de un vídeo que se ha viralizado mucho esta semana, ya que se le veía bailar en una discoteca con la cantante Ester Expósito. Como era de esperar, el presentador le ha preguntado sobre este tema. ¿Son amigos o fue un encuentro casual? «Ella bailó con todos, simplemente a mí me tocó un minuto y me grabaron con ella… pero sin nada más«. El político estaba con unos amigos celebrando una boda y coincidieron con otro grupo del que ella formaba parte: «Todo se magnifica por la exposición pública que tenemos, pero recordemos que robar es peor que bailar«.

En otro momento de la entrevista, también quiso responder la pregunta de cuántos dineros tiene en el banco. Quizás muchos no lo crean, pero el independentista dijo que tiene 28.000 € en la cuenta porque acaba de comprarse un coche de segunda mano y tiene una hipoteca. ¿Y el tema del sexo? «En los últimos 30 días, solo tendría una puntuación de un 6» -hay que recordar que cada relación sexual da 1 punto-.

¿Qué ha pasado en el cuarto capítulo de Vintage?

Genís, siguiendo el consejo de Pie, ha ido a un bar de los que organizan citas rápidas. La experiencia ha sido un fracaso, evidentemente, ya que ha encontrado que siete minutos para conocer a alguien es muy poco. Aunque la idea no le entusiasma, se deja convencer para abrirse un perfil en Tinder. Y, mientras tanto, en la escuela de Gunnar hay jornada de puertas abiertas para los abuelos.

Aunque Norma se lo había ocultado a Paco, él lo descubre y decide ir para «explicarles a los niños mi experiencia vital y cantarles las canciones que aprendí de pequeño». Cuando la maestra expone que la tradición de hacer cagar el tió valida la violencia, estalla el conflicto. Con todo, una serie que gusta al público adulto y que también hace gracia a los más jóvenes porque ven reflejados a sus padres con problemas para la tecnología y para adaptarse a las modernidades del mundo y la sociedad actual. Por ahora, una idea que ha gustado y que continúa enganchando al público generalista de la cadena.