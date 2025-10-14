‘Vintage’ estrena temporada en TV3 con buena audiencia y mejores críticas

3Cat ha estrenado la segunda temporada de Vintage en el prime time de lunes, una apuesta que demuestra lo agradecidos que están al éxito y buena acogida que recibieron los primeros capítulos de esta comedia adulta. Pues la audiencia ha respondido y de qué manera, teniendo en cuenta que los han hecho líderes con un buen 15,9% de cuota y 226 mil telespectadores. Son muchos los catalanes que han querido saber cómo continuaban las aventuras de esta pareja de boomers, formada por Abel Folk y Lluís Villanueva, y todo han sido buenas palabras.

A través de las redes sociales, además, han aplaudido muchísimo la interpretación de los protagonistas y el guion de una serie divertida que va dirigida hacia todos aquellos «que escuchan los audios con el altavoz y a 1X», «que la cámara de su móvil no tiene 0,5», «que siempre llevan monedas para la máquina» y «que acaban llamando después de dos mensajes». La ficción sigue gustando, sí, incluso en un día con una competencia que quedó muy atrás: La Revuelta, que hizo un 9,8% de cuota de pantalla, El Hormiguero con un 9,1% y Supervivientes que solo ha hecho un 6,3%.

El estreno de temporada ha gustado mucho | TV3

Vintage triunfa en TV3 y vuelve a liderar en el estreno de la segunda temporada | 3Cat

¿Qué han dicho los telespectadores de Vintage?

«Abel Folk está pletórico, se come la pantalla en su papel como protagonista en Vintage. Interpreta a Paco, un boomer que debe adaptarse al nuevo mundo. Hacía mucho que no me reía tanto con una sitcom catalana, ¡queremos muchas más! Tenemos mucho talento en casa«, han escrito en X (el antiguo Twitter).

«Qué buena es Vintage, finísima«, «¡La mejor serie de TV3 desde hace muchos años! ¡Qué reparto!» y «Qué buena es Vintage, qué buena» resumen perfectamente el aplauso generalizado y unánime que se ha podido leer de la audiencia.

Feia molt que no reia tant amb una sitcom catalana, en volem moltes més!! Tenim molt talent a casa nostra. #vintage3cat pic.twitter.com/Dpwr4UnngC — Aniol Sala (@aniolsp) October 13, 2025

Que bona és #vintage3cat , finíssima — laCATxonda (@laCATxonda) October 13, 2025

La millor sèrie de TV3 des de fa molts anys! Quin repartiment! 😍😍😍#Vintage3Cat — RUTICHI (@RuthSegado) October 13, 2025

Que bona és #Vintage3Cat, que bona. — Ferran Montardit (@FerranMontardit) October 13, 2025

¿Y qué ha hecho La 2 Cat en el estreno de su nueva vida más catalanizada?

Hemos destacado qué audiencias hicieron los otros programas que se emitían a la misma hora. Pero ¿La 2 Cat arañó algo en su primera noche catalanizada? Pues no mucho, teniendo en cuenta que solo hizo un 7,4% a pesar de emitir una película tan buena como El Padrino 2.

El cafè d’idees de Gemma Nierga estrena nueva etapa, pero se ha de contentar con un 0,7% del share. Esto se explica, quizás, porque a esa hora la competencia es feroz con el 13,6% de La hora de La 1 y el 12,4% de Matins en TV3. ¿Y después? El gran estreno de la mañana era el del programa nuevo llamado L’Altaveu al pati mejora la cifra con un 3,3%, mientras que Saber y ganar es de los programas más vistos del día para la cadena con un 6,9%. L’Altaveu de Danae Boronat se queda con un 2,4% en su tercera temporada, así que una cifra bastante discreta.

Gemma Nierga ha promocionado la nueva vida de La 2 Cat

Malas lenguas ha hecho un 6,9%, Cifras y letras un 4,8% y el cine, como decíamos, un 7,4%. Por tanto, La 2 se transforma en La 2 Cat con el 70% de la programación en catalán… pero el primer día continúan ganando -aunque muy discretamente- los programas que emiten en castellano. Queda mucho camino por recorrer, eso queda claro.