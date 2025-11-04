TV3 ha encontrado una serie que engancha, y de verdad, en Vintage. Esta ficción debía recuperar al público más adulto y hacerles un poco de terapia, un objetivo que han logrado con creces porque las audiencias que están alcanzando son más que buenas. En esta segunda temporada, han dejado en ridículo a La Revuelta de David Broncano y también el estreno de programas tan potentes como La isla de las tentaciones. Este lunes, de hecho, era una auténtica prueba de fuego porque debían competir directamente con la primera entrega del reality de Telecinco en la que presentan oficialmente a las parejas.

El último capítulo de la ficción boomer contra la primera emisión de las infidelidades del espacio de Sandra Barneda. ¿El resultado? Un increíble 17,4% de la cadena catalana contra el 11% de la privada española. La cuota de pantalla aumentó considerablemente cuando comenzó el último episodio de Vintage, de hecho, del 14,8% del primer capítulo de la noche al 17,4% del segundo y, por tanto, final de temporada. Y a la misma hora, La Revuelta tuvo que conformarse con un 8,2% que también lo dejó detrás del 9,5% de El Hormiguero con Javier Cámara.

¿Qué han dicho los telespectadores del final de temporada de Vintage?

Había mucha curiosidad por ver qué pasaba el día de la boda de Paco y Rita. La conversación de Pie, ya recuperada, y Genís ha sido muy intensa… Las últimas semanas han estado muy cerca uno del otro por el tema de Teo y, finalmente, han vuelto a ser un equipo. En cambio, las dudas de Rita harán que en la boda no todo sean flores y violines para los novios y hemos podido ver a Paco quedar afectado. No diremos más para no hacer spoilers, pero ha sido un capítulo muy completo que ha dejado a los telespectadores muy emocionados.

De hecho, este es el sentimiento más generalizado si nos fijamos en los mensajes que han escrito en las redes sociales. Todos coinciden en que ha sido «muy emotivo» y les da pena que la historia haya terminado así: «Gracias, de verdad. He reído, he llorado, me he emocionado. Como la vida misma. Qué serie más auténtica. Qué talento tenemos en casa«, han aplaudido. «Guionistas, directores, un sentido del humor muy definido, tomas de cámara, abanico de actores reconocidos, personajes muy bien definidos… Chicos, esta serie parece tonta, pero es buenísima», dice otro. Y ya hay quienes piden una tercera temporada: «Pues una serie que empezó sin hacer mucho ruido y ha terminado siendo una serie muy entrañable, con personajes muy bien escritos y que te emociona sin más ni más. Ojalá siga y siga así. La historia de Rita y Paco, nuestros Mery y Cleant«.

Ahora la cadena deberá analizar la respuesta de la audiencia, que les ha hecho triunfar en los datos de audiencia y también en el feedback que se ha escrito en X (el antiguo Twitter). Veremos si acaban confirmando una temporada más de una serie que ha terminado atrapando y mucho.