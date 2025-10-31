Las apariciones televisivas de Paz Padilla nunca dejan a nadie indiferente. Solo poner un pie sobre el escenario del teatro donde se graba La Revuelta, David Broncano sabía que tendría un programa más bien curioso. Como si fuera un huracán, la actriz ha revolucionado a los asistentes que miraban incrédulos la energía de Paz Padilla. La entrevista, que buscaba promocionar su nueva película Cuerpos locos, donde comparte pantalla con otros miembros de La Revuelta como Ricardo Castella y Antonio Resines, ha quedado en un segundo plano por la energía desbordante de la andaluza.

Su entrada al teatro ha sido triunfal, cargada de bolsas y cajas con regalos para el presentador y mencionando muchos temas a la vez. «Hay muchos estímulos», ha expresado el presentador, que no era consciente del giro de guion que estaba a punto de presenciar.

Paz Padilla desconcierta a David Broncano y convierte el programa en un confesionario de amor

Paz Padilla ha hecho y deshecho como ha querido, al menos, el público también ha accedido a tirar del hilo y participar de las dinámicas de la actriz, que ha hablado de su nueva película. Antes, sin embargo, ya había tenido tiempo de ponerse a saltar, bailar y hacer un poco de perreo contra el suelo.

Paz Padilla ha pres el control de ‘La Revuelta’ | RTVE

Paz Padilla ha hecho de todo. Uno de sus regalos para el presentador era un tomate de su huerto, que Broncano ha comenzado a comer delante de la actriz.

🌪️ Un huracán llamado Paz Padilla. Imparable. No se puede contener a un animal televisivo. #LaRevuelta pic.twitter.com/1B6rWEEnNB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 30, 2025

También ha tenido tiempo de recordar una anécdota del rodaje con Miguel Ángel Revilla, que también forma parte de la película. De hecho, fue durante el rodaje de una escena cuando recibió la llamada en la que le avisaban que Juan Carlos de Borbón la había demandado por «expresiones injuriosas». «Perdió la cabeza y después le costó muchísimo», ha explicado la actriz en La Revuelta.

También ha recordado el rodaje con Ricardo Castella, a quien llaman «el hombre de una toma«, porque es capaz de hacer sus escenas a la primera. Ahora bien, el momento de máximo descontrol lo ha protagonizado hablando del amor y de la facilidad que tiene para decir «te quiero». Para demostrar que es muy «fácil y económico», ha tomado un micrófono para saber cuántas personas del público no le habían dicho nunca ‘te quiero’ a sus padres. Una de las chicas de la primera fila ha explicado que no lo había hecho nunca y Paz Padilla ha decidido que quería arreglarlo.

Paz Padilla pren el control de ‘La Revuelta’ | RTVE

Paz Padilla transforma ‘La Revuelta’ en un programa del corazón

La actriz ha pedido a la joven que llamara en directo a su madre para decirle que la quería. David Broncano, desde el escenario, ha mirado atónito la situación, viendo que ahora quien dirigía la entrevista era su invitada. Paz Padilla ha querido hablar con los padres para saber cómo se sentían después de las palabras de su hija, pero el interrogatorio no ha acabado ahí, porque también quería saber por qué ella no se lo había dicho nunca. «¡Bienvenidos a Telecinco!», ha dicho Broncano viendo cómo su escaleta se iba al traste.

Paz Padilla no ha tenido suficiente con un testimonio y ha continuado buscando personas que quisieran decir algunas palabras a sus seres queridos. ¿La cara del presentador? Un cuadro total. «El amor es muy bonito, es lo único que quita el miedo, la tristeza y la angustia», ha expresado al final la intérprete después de recorrer el teatro con un micrófono buscando voces y confesiones como si fuera un programa del corazón. Todo un escenario alocado y sin control que ha relegado a David Broncano a un segundo plano ante una invitada imparable.