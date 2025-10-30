Manolo García ha sido el invitado de este miércoles 29 de octubre en La Revuelta. Uno de los referentes de la música española con sus canciones en solitario, pero también con El último de la fila. El grupo, que volverá a los escenarios en una nueva gira muy especial que pasará por Barcelona en 2026, se ha convertido en un referente para más de una generación. En todo caso, el artista catalán ha aprovechado su estancia en La Revuelta para promocionar su nuevo disco, Drapaires poligoneros, que irá acompañado de una gira en solitario para «ir calentando» de cara a la gira de estadios que hará El último de la fila. Sin embargo, buena parte del protagonismo se lo han llevado sus regalos muy curiosos, las anécdotas de infancia y una serie de reivindicaciones muy aclamadas por el público.

El teatro de ‘La Revuelta’, convertido en una granja

Solo anunciar su nombre, los espectadores de La Revuelta reaccionaron de manera muy positiva ante la visita de Manolo García. El cantante catalán es una de las grandes iconas de la música y sus éxitos continúan vigentes para muchas generaciones. Sea como sea, el artista ha llevado un buen trozo de la entrevista hacia el mundo rural. A pesar de vivir en Barcelona, sus raíces familiares se trasladan a Albacete, y la presencia del mundo rural ha estado muy presente en su discurso, defendiendo la agricultura y las explotaciones ganaderas pequeñas. Sus regalos para David Broncano, por tanto, han ido de la mano con el tema.

Cada invitado que pasa por La Revuelta acostumbra a cumplir con una de las máximas del programa: llevar regalos para el presentador. Pueden ser de lo más alocados y en esta segunda temporada se siguen viendo objetos muy divertidos. Manolo García, hablando de este mundo rural, ha decidido regalarle una ovejita a David Broncano.

Eso sí, era de juguete y se movía sola gracias a un motor. En caso de que quiera sacarla a pasear por Madrid también podría hacerlo porque la oveja lleva una correa. Un regalo muy completo.

La broma con las ovejas no se ha quedado ahí, porque García tenía más regalos para el programa. Un miembro del equipo de La Revuelta ha entrado en el escenario con una cesta llena de ovejas de peluche, que han acabado repartidas y lanzadas por los protagonistas hacia el público del teatro. En este sentido, Manolo García ha recordado algunas anécdotas de infancia y la vida en el pueblo. «Mi padre cazaba pajaritos para comer, cosas de pueblo», ha indicado el artista. «Cuando era niño de camino a la escuela había un estanque y los niños tiraban piedras para tocar las ranas», ha recordado el artista sobre una anécdota con su hermano. Aun así, Broncano ha matizado que «no todo es idílico en la vida rural», recordando algunos problemas que ha tenido su hermano por este hecho.

Las condiciones de la población y la queja ante la IA

Manolo García no ha dejado a nadie indiferente en La Revuelta. La entrevista, en la que se ha negado a responder las Preguntas Clásicas generando reflexiones y hablando de la Biblia, ha navegado entre temas actuales, como su preocupación por las condiciones de vida y trabajo de la población. «La gente no es feliz, está fastidiada, el nivel de vida está por encima de los sueldos. La vida es como un partido de fútbol en el que todos queremos tirar a portería. Pero tiene que haber un árbitro que ponga orden para que la cosa sea justa, correcta, y que juegue todo el mundo», ha expresado.

También ha abordado un tema cada vez más actual, como es la inteligencia artificial. «El ser humano siempre ha utilizado las manos y ahora quieren que lo hagan todo las máquinas». ¿Y cómo ve favorable el uso de la IA? «Para la medicina, para paliar dolor y evitar sufrimiento, pero no para que la gente haga fortuna y despida trabajadores«, ha expresado el artista. Sea como sea, Manolo García volverá a los escenarios pronto, en un preludio musical que calentará motores de cara a la gira de El último de la fila.