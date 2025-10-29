Najwa Nimri fue la invitada de este martes 28 de octubre en La Revuelta. La actriz, que se hizo muy conocida por su papel en La casa de papel y en Vis a vis, visitó el programa de La 1 para promocionar la nueva temporada de la serie Respira, una ficción ambientada en un hospital lleno de caras conocidas como Blanca Suárez, Manu Ríos o Pablo Alborán. En todo caso, el peso de la entrevista se lo llevaron las confesiones y las anécdotas que compartió la intérprete.

Una anécdota policial y las armas de la actriz

Najwa Nimri nunca deja a nadie indiferente. Reconocida por no tener pelos en la lengua en sus respuestas, la actriz llevó la entrevista hacia muchos aspectos diferentes, entre los cuales compartió una información que dejó boquiabierto al presentador. Solo poner un pie en el escenario del teatro, una conversación aparentemente banal se convertía en un interrogatorio para saber por qué la actriz tenía armas.

La conversación sobre si sabía usar objetos los llevó a una confesión inesperada de la actriz. «Tengo armas, una pistola nueve milímetros Parabellum, un subfusil, un rifle, dos granadas de mano que no explotan y un cuchillo de esos que se sacan como una navaja y estoy aprendiendo a hacer la mariposa», reveló, matizando que el tema de la pistola de nueve milímetros «era de mentira». El presentador, sorprendido por esta respuesta, quiso saber si Najwa tenía licencia de armas. «Se ha metido en un lío nada más empezar…».

Para salir del paso, terminó recordando una anécdota policial en plena pandemia por la covid-19. La actriz explicó que le dejaron un coche para probarlo y descubrió durante ese tiempo de pandemia que había un camino por la ladera de una montaña para poder ir a un gimnasio. Allí la detuvo la policía y ella intentó usar la carta de ser una actriz «de La casa de papel». El problema, sin embargo, es que no la reconocieron, expresó riendo para cerrar una de las conversaciones más surrealistas de la noche.

Una anécdota truculenta durante un funeral

David Broncano condujo parte de la entrevista para hablar de las últimas voluntades. El presentador confesó que ha hecho los trámites para dejar escritas esas voluntades y esto llevó a una nueva anécdota algo truculenta de la actriz. Además de confesar que quiere ser depositada en un lugar «con conexión directa con todo lo que baja de las estrellas» porque de esa manera el alma «irá directamente al cielo», recordó el funeral del marido de su madre. «En el funeral, de repente, nos manda a mi hermana y a mí elegir el ataúd, pero como lo incineraban pensamos en coger el más económico. En el momento que lo iban a incinerar, mi madre miraba el ataúd y empezó a decir ‘La cruz, la cruz no está'», explicó provocando cierta risa entre el público.

Su madre entró en una especie de colapso y les dijo que el ataúd era muy pequeño y que su marido no estaba dentro. «Yo iba con mi mejor amigo, lo tuvimos que sacar a la calle entre un montón de gente para abrirlo porque mi madre creía que no estaba dentro». Evidentemente, sí que estaba dentro. A partir de ahí procedieron con la incineración eso sí, dejando tranquila a su madre. «Era muy económica la caja y se podía abrir», explicó.

Para cerrar la entrevista como ya es habitual, Broncano hizo las dos preguntas clásicas, el dinero en el banco y las relaciones sexuales en los últimos 30 días. En el ámbito íntimo la actriz reveló que estaba «a cero» y en tema de dinero «estaba a menos 12,5 millones». «Me preocupa el tema financiero, pero es que si te cuento algo me meto en líos grandes…», explicó sin entrar en más detalles. En conjunto, una entrevista que dejó momentos muy destacados gracias a la actriz más conocida de Vis a vis.