Blanca Suárez confiesa lo que ha llegado a hacer en sus fiestas más locas

Blanca Suárez ha entusiasmado a los telespectadores de El Hormiguero con una entrevista en la que ha soltado varios titulares potentes. La actriz, convertida en una de las más aclamadas del sector audiovisual español, ha hecho de todo desde que la descubrimos como una de las protagonistas de ‘El Internado allá por 2007. Ahora, ha acudido al programa de Pablo Motos a promocionar la segunda temporada de Respira, la serie de médicos de Netflix con la que consiguieron unas cifras de audiencia buenísimas con la primera temporada. ¿La sorpresa? Que ha revelado detalles de su vida privada que han despertado la curiosidad de los fans.

El rodaje ha sido muy intenso y el presentador se ha enterado de que, alguna vez, Blanca Suárez se quedó dormida durante las grabaciones: «Puede ser, no confirmo ni desmiento… pero podría ser que haya pasado«. Ambos han tenido que recibir formación para simular que saturan, una técnica quirúrgica que debían hacer más o menos bien para que colara desde casa.

Blanca Suárez y Manu Ríos confiesan que han tenido noches de fiesta muy locas

¿Lo que pocos esperaban? Que su compañero Manu Ríos confesara que ha ido a una fiesta con Madonna. No lo invitó ella personalmente, sino que fue en condición de pareja de un invitado-invitado: «Fue lo más surrealista del mundo. De repente, me vi bailando con Sharon Stone!«. Era el tipo de reunión en la que los teléfonos móviles están prohibidos y, por tanto, todo el mundo está más relajado porque puede hacer lo que quiera sin miedo a acabar protagonizando un vídeo viral o un titular escandaloso.

Blanca Suárez se mostraba muerta de envidia, aunque ella ha dicho que le gustan más otro tipo de fiestas. Y, aquí, ha regalado una confesión a la audiencia: «A mí me gustan las fiestas grandes, ¿esas en las que terminas tatuándote? Sí«. «He sido testigo de noches alegres y mañanas tristes de decir Guau, cuando mañana te levantes y veas lo que acabas de hacer. De hecho, al principio era de las que terminaba haciendo la locura de tatuarse en una noche de fiesta. Ahora me lo he quitado, eso, y fluyo… pero sí, tengo varios tatuajes así«, ha asegurado Blanca Suárez.

Pablo Motos aplaude lo que cuentan los invitados | Antena 3

Los actores explican por qué tuvieron que detener el rodaje de Respira

En otro momento de la entrevista, Blanca Suárez y Manu Ríos han reconocido que tuvieron que detener el rodaje de esta segunda temporada de Respira por culpa de un incidente. A lo largo de las grabaciones, ambos han practicado las operaciones que representan que hacen en la serie con sandías y pechugas de pollo. Ahora bien, al final usan instrumentos reales de cirugía y, en un momento dado, uno de los figurantes sufrió un accidente en la barbilla que asustó a todos.

«¿Qué le hiciste a un extra?», le ha preguntado el presentador. Y Manu Ríos ha reconocido su parte de culpa: «Estábamos haciendo ver que lo operábamos y, en un momento, no conseguí diferenciar la prótesis de su barbilla real y lo pinché sin querer«. Explican que tuvieron que detener el rodaje inmediatamente para comprobar que estaba bien y, afortunadamente, no le pasó nada. Ahora bien, el susto fue grande.

Blanca Suárez habla en El Hormiguero | Antena 3

Uno de los momentos que más asustó al actor? Cuando simularon un parto: «Fue un poco traumático porque no vi el muñeco antes del rodaje y, cuando lo saqué, me llevé un shock porque tenía las manitas y la cara muy reales y estaba muy frío». Una entrevista completa que ha gustado a la audiencia de Antena 3.