Blanca Suárez y Eduardo Noriega han sido los invitados que han cerrado la semana en La Revuelta. La pareja de actores ha presentado su nuevo proyecto cinematográfico, la película Parecido a un asesinato. Uno de los aspectos que siempre se repiten en el programa de David Broncano es la obligatoriedad de que los invitados traigan regalos para el presentador. Desde que llegaron a RTVE se han visto regalos de todo tipo, desde banderas hasta camisetas, máquinas retro o la cabeza de una actriz hecha por el equipo de maquillaje. En esta ocasión, Blanca Suárez ha organizado una sesión de mascarillas faciales que ha traído de su último viaje a Corea del Sur.

Los regalos más curiosos de Blanca Suárez

«Esto es para que te cuides», explicó la actriz antes de ofrecerle el primer regalo. Una vez que Broncano vio que era una mascarilla hidratante para la cara no lo pensó ni dos segundos en ponérsela.

🇰🇷 Algo está cambiando en este programa si Broncano se pone eso en la cara y nadie le dice algo del botox. #LaRevuelta pic.twitter.com/BeYTSAnubJ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2025

No es la primera vez que el comunicador se deja llevar y cede ante las propuestas de sus invitados. De hecho, hace unas semanas recibió la visita del equipo olímpico de natación artística que lo convirtió en un nadador: bañador, pinzas en la nariz y una especie de gomina que se coloca en el cabello y no huele muy bien.

Blanca Suárez lleva un regalo muy hidratante para David Broncano | RTVE

El regalo de Eduardo Noriega

El segundo regalo venía de parte de Eduardo Noriega. Una de las novedades de la segunda temporada de La Revuelta ha sido una puerta metálica en la que hacen rankings con temas aleatorios, entre qué cosas creen que tienen más valor y cuáles tienen menos. Una de las etiquetas que puso Jorge Ponce, uno de los directores del programa, fue el nombre del actor, diciendo que unos percheros tenían más valor que él. ¿Y qué ha hecho para devolverles la broma?

El actor Eduardo Noriega lleva un paquete de percheros para David Broncano | RTVE

«Yo molesto menos que unos percheros, pero si yo vengo aquí y te regalo unos percheros… ¿molesto más que unos percheros, sí o no? ¿Será que ahora adelantaré a los percheros?», bromeó el actor.

Otro de los momentos destacados del programa han sido las preguntas clásicas, pero antes el presentador quiso recuperar un tema polémico que terminaron retirando la temporada pasada. Además de preguntar por las relaciones sexuales de los últimos treinta días y el dinero en el banco, Broncano quería saber si los invitados se consideraban más machistas o más racistas. Después de generarse ciertos debates en los que se acusaba de restar importancia a estos temas, el presentador lo sacó de nuevo. «Es que es complicado saber qué eres más», explicó el actor. «Es que claro, dando por hecho que todos lo somos un poco por desgracia». Blanca Suárez lo interrumpió directamente. «No nos metas a todos en el mismo saco. Por ahí no paso», expresó. Para intentar rebajar un poco la tensión, decidieron responder las preguntas clásicas habituales dando por terminada su entrevista.