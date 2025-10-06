Raphael hizo saltar todas las alarmas a finales de la semana pasada tras cancelar in extremis uno de sus conciertos. Después del linfoma cerebral con dos nódulos que sufrió hace poco menos de un año, cualquier cambio de salud del artista pone a los fans en alerta. Lo que era su esperado regreso a los escenarios se ha complicado por un nuevo problema de salud que explicó a través de un comunicado en las redes sociales. “Por prescripción médica, y debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la plaza de toros del Festival de Murcia ON“, se podía leer en este mensaje que vuelve a preocupar mucho a sus fans. A sus 81 años su salud no pasa por el mejor momento y cada cambio inesperado hace saltar todas las alarmas. Ahora, ha sido su hijo quien ha dado más detalles de cómo evoluciona el cantante.

El hijo de Raphael explica cómo está el artista

Manuel Martos, el hijo de Raphael, ha hablado ante los micrófonos de Europa Press sobre cómo se encuentra su padre, quien aún continúa recuperándose de los problemas que arrastra desde hace meses y que ahora suma otro contratiempo. «Está bien, se está recuperando, como muchas personas ahora en España que estamos medio enfermos con resfriados y gripes. Es una bronquitis y al final esto es descansar y recuperarse. En cuanto a las otras cosas él está bien, se está recuperando», ha explicado.

El regreso de Raphael a los escenarios

Este fin de semana Raphael tenía que celebrar su concierto en Murcia, pero el problema de salud le cogió por sorpresa, obligándole a cancelar el show en el último momento. «Él era el primero que quería volver al escenario, pero nada, no es nada preocupante. Se aplaza para otra fecha y poco más. Está bien, lo entiende aunque es una pena, pero todo está bien», ha puntualizado. El concierto, sin embargo, se ha aplazado para el próximo 23 de mayo de 2026, una fecha muy lejana, al menos, son siete meses de diferencia. Por las palabras de su hijo parece que quiere mantener la calma y no preocupar a los fans, pero ¿cuándo podremos verle totalmente recuperado?

Un susto durante el rodaje del especial de ‘La Revuelta’

Los seguidores de Raphael continúan un poco asustados tras el susto que sufrió el cantante durante el rodaje del especial de Navidad de La Revuelta. Lo tuvieron que trasladar al hospital por culpa del accidente cerebrovascular que sufrió. Pocos días más tarde salió a la luz que tenía un linfoma cerebral y los fans mantuvieron la respiración. Meses después de la recuperación, en el mes de abril, explicó que volvería a cantar. Ahora por ahora, habrá que esperar un poco más para poder verlo en activo y en el lugar donde es más feliz: sobre los escenarios.